食料品とテイクアウトメニューの税率は現在は8％ですが、これが国民会議を経て1％になったとしたら、ごはん・キャベツがおかわり自由の人気とんかつ店は、どう対応していくのでしょうか？

【写真を見る】消費税1％になったら… 人気とんかつ店｢外食離れ心配｣ 店内飲食と同一価格のテイクアウトは継続？転換？

名古屋市昭和区にある「とんかつ家比呂野」を取材しました。

（比呂野 廣野耕史社長）

Q.お昼時は混んでいますね？

「ありがたいことに、100人近くのお客さまに来ていただいている」



Q.テイクアウトもやっている？

「テイクアウトも出前もデリバリーもやっている」

テイクアウトは平均で1日約30件。客が支払う料金は現在、店内飲食とは差があるのでしょうか？



（廣野社長）

Q.（テイクアウトで）とんかつ定食1720円。店内で食べるといくら？

「同じ価格。使い捨て容器など含めて、上代（販売価格）は一緒にしようと」



廣野社長は、テイクアウトの対応でかかってくる費用を反映させ、客にはこれまで店内飲食と同一料金で納得してもらっていると言います。

隣で名古屋メシが堪能できる喫茶店も経営

（大石邦彦アンカーマン）

「こちらのとんかつ店、実は隣にもお店があるとのことで、勝手口から行ってみます」



（廣野社長）

「ここは、珈琲家比呂野。喫茶店です」

なんと「どこでもドア」でつながる、喫茶店も経営する廣野社長。こちらでも、とんかつ料理の提供ができるのも売りです。



（廣野社長）

「かつサンドが人気」



さらに、メニューの中には…



（大石）

「味噌カツ、きしめん、ひつまぶし…」



王道の名古屋めしを、店内でもテイクアウトでも提供しています。

「店内売り上げが減るかも…」外食離れへの不安

7月13日に再開した国民会議を経て、食料品や持ち帰り品の税率がこれまでの8%から1%に下がり、店内飲食の税率10%との差がこれまで以上に大きくなると…



（廣野社長）

「店内売り上げが減るのではという不安がある」

Q.外食離れが進むと困る？

「困るがお客さんに来てもらいたいので、消費税関係なしでうちに来てと。おいしい料理提供できるから、お店の雰囲気味わってとお客さんに伝えたい」

店内飲食とテイクアウトの同一料金の方針をこのまま継続すべきか、転換すべきか…



（廣野社長）

「価格帯は変えたくないが…難しい。店内飲食の10％の価格帯と1％の価格帯を作らないといけないかも」

約200万円が返ってこない… クレカ決済代行業者｢全東信｣の破産開始決定で

さらに、廣野社長にとっては別に深刻な悩みが浮上…



「現在、クレジットカードでのご決済がご利用いただけません」



（廣野社長）

Q.全東信の破産手続き開始の影響が出ている？

「出ている」

クレジットカード決済代行会社「全東信」が、破産手続き開始決定を受けたことで…



（廣野社長）

「店舗によるが、1～2割くらいがクレジットカード決済」



約200万円の売上金が返ってこないままだという、お気の毒な状況に…



（廣野社長）

「泣き寝入りです」



消費税減税問題とのダブルパンチ。キャッシュレス時代に悩みは深まります。