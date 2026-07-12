Amazon プライムデーが開催中！留守中などの見守りに役立つ「防犯カメラ」が最大56%OFFに
今回はセール対象商品の中から、屋外に設置できる防犯カメラをご紹介。ソーラーパネルで充電可能なものや、マグネットで取り付けできるものなど様々なタイプがあるので、お家に合わせて見守りに役立ててください。
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360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ
垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台でこなせます。さらに、3K高画質録画や8倍ズームが可能なため、車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。
24時間365日、全方位見守る。「Tapo」の防犯カメラ
24時間365日、防犯カメラが周囲の状況を記録しながら見守り、動きが検知されると自動で詳細な映像録画に切り替わります。ソーラーパネルで自動充電するため、電源コンセントが不要なのもありがたいポイントです。
Tapo(タポ) 防犯カメラ 屋外 ソーラー 配線工事不要 3K 500万画素 360°パン/チルト AI検知 フルカラーナイトビジョン IP65防水防塵 双方向通話 Alexa/Google Assistant対応 TP-Link Tapo C630 KIT
15,800円 → 11,850円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
セキュリティブランド「Ring」の防犯カメラ
Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)、ソーラーパネル、ポールマウント がセットになっている商品。クラウド録画などを利用するための有料サブスクリプション「Ring Homeプラン」の30日間無料体験も可能です。
【セット買い】Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) - ホワイト + ソーラーパネル + ポールマウント | Ring Homeプラン30日間無料体験
24,150円 → 10,580円（56%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
取り付けが簡単。Anker Eufyのマグネットカメラ
屋外、屋内問わず、マグネットで簡単に取り付けができ、防犯対策が手軽にできるのがいいところ。 不審者を検知したときに、警報を鳴らしたり、ライトを点灯させたりする機能も搭載されており、侵入者を威嚇することで犯罪を未然に防ぐことができます。
Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam C35 ブラック（屋外用防犯カメラ）【マグネットカメラ / 約200万画素 / フルHD/バッテリー搭載/固定式/屋外カメラ/セキュリティカメラ/監視カメラ】
9,990円 → 7,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証
3,980円 → 3,184円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Works with Alexa認定】SwitchBot 防犯カメラ 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話 パン/チルト カラーナイトビジョン 室内 スイッチボット 見守りカメラ Plus 3MP 3年保証
3,980円 → 3,044円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【100万個突破】防犯ブザー 防犯アラーム 130dB 大音量 LEDライト付き 防水 防犯ベル 小学生 男の子 女の子 子供 女性 シンプル 防犯 ブザー/ 防犯グッズ ランドセルに付ける（黒）
1,199円 → 949円（21%オフ）
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山善(YAMAZEN) 防災リュック 25L 追加余剰スペースたっぷり 防災グッズ 30点 セット 【防災士監修】 一次避難用 給水バッグ 携帯用トイレ YBG-30BB ブラック/オレンジ
5,280円 → 4,710円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 100回分 【防災士監修×15年保存×2人家族で7日分】日本製 非常用トイレ 携帯トイレ 災害用 凝固剤・処理袋セット 防災グッズ 車載・介護対応 防災ガイドブック付き
6,980円 → 4,886円（30%オフ）
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