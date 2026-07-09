茨城県古河市の平凡な住宅街の一角で、日本中を震撼させる事件が起きた──。7月6日、同居する女性（43）の唇の上下を針で縫い合わせたとして、同市のアルバイト・桜井政恵容疑者（49）が傷害容疑で逮捕された。被害女性は桜井容疑者が外出した隙に家を出て、近隣の商店に助けを求めたという。

【写真を見る】飲みの場で「ダブルピース」をする桜井政恵容疑者。桜井容疑者と被害女性らが暮らしていたとされている自宅の様子なども

全国紙社会部記者が、事件について解説する。

「桜井容疑者は6月29日、糸を通した針で被害女性の唇を縫い付けたとみられます。被害女性が近隣の商店に駆け込んだのは、その翌日のことでした。従業員に"助けて"と書かれたメモを見せたことで従業員が警察に通報し、事件が発覚しました。

桜井容疑者と被害女性との関係も含め、捜査が進められています。また、桜井容疑者の自宅には、被害女性のほかにも同居人がいたようです」

桜井容疑者の自宅は、JR古河駅から車で25分ほどの距離に位置する2階建ての一軒家だ。近隣住民は、「気味が悪い家として有名でした」と証言する。

「夜中でも関係なく、不特定多数の大人が頻繁に出入りしているんです。怪しい宗教かセミナーでもやっているのかと……。中高生くらいのお子さんと、2〜3歳くらい歳の離れた弟さんがいます。あと女性より歳上っぽいメガネの男性もよくお見かけしますね」

また別の近隣住民は、「少し前までは外国人の男性も住んでいました。最近お見かけしなくなり、別の中年男性がよく出入りするようになった」とも語った。

自宅に大勢が出入りするからこその悩みだろうか。桜井容疑者は7月1日、〈ん〜断捨離が出来ぬ だから…物が増え汚くなる〉とSNSで愚痴をこぼしていた。この投稿がされたのは、すでに被害女性が助けを求めて自宅を出た後だ。

それほど投稿頻度は高くないものの、SNSには日々の食事など、ごくありふれた日常の投稿が並び、そこからは異様な同居生活の実態はうかがえない。プロフィール欄には、〈タイ料理飲み歩き好き〉や〈2児シングルマザー〉などと記されていた。

前出の社会部記者が続ける。

「飲みの場が好きだったようで、地元のバーで緊縛ショーを楽しむ様子などが投稿されています。ほかにも下ネタ的な歌詞に〈ウケた〉と反応したり、民族衣装を着た姿を投稿したり、SNSを見る限りは、"どこにでもいるノリの良いおばちゃん"という印象です。

ただ、シングルマザーということもあり、育児の悩みを投稿することもあった。自身も健康不安を抱えており、数年前には入院生活を送っていたようです」

その不気味な同居生活、そして猟奇的な事件は、どのような関係があるのだろうか──。

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