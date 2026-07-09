第78回エミー賞レッドカーペット・授賞式をU-NEXT独占でライブ配信

アメリカのドラマ界最大のアワード、第78回エミー賞のレッドカーペット・授賞式の模様が、日本時間9月15日（火）にU-NEXT独占でライブ配信となることが決まった。

司会は『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』スター

エミー賞は、米国テレビ芸術科学アカデミーが毎年アメリカのテレビ業界で功績を残した番組に与えるアワード。映画のアカデミー賞と並ぶ米エンターテインメント界最高峰の栄誉とされる。

これまでにも、U-NEXTで配信中の『ゲーム・オブ・スローンズ』や『メディア王 〜華麗なる一族〜』が作品賞に輝き、昨年度は『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』が作品賞や主演男優賞（ノア・ワイリー）を受賞した。

2026年度の第78回エミー賞は、日本時間9月15日（火）に開催予定。U-NEXTでは昨年度に引き続き本アワードの授賞式およびレッドカーペットの様子を、本国アメリカと同時に独占ライブ配信。

今回の司会は、『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』のオリビア・ベンソン役で知られるマリスカ・ハージティが務める。女性の単独司会は、2011年のジェーン・リンチ（『Glee／グリー』）以来15年ぶりだ。

ハリウッドスターが集結し、感動のスピーチやドラマファン必見のサプライズ演出も注目の祭典をお見逃しなく！

第78回エミー賞は、U-NEXTにて9月15日（火）9：00よりライブ配信開始予定。（海外ドラマNAVI）

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