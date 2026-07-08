英国サスペンス『警部ベルジュラック〜はびこる秘密〜』が7月25日（土）リリース

イギリス海峡に浮かぶジャージー島を舞台に、警部ベルジュラックが事件に挑むシリーズ第2弾『警部ベルジュラック〜はびこる秘密〜』が、WOWOWにて7月25日（土）に放送・配信。

前作『警部ベルジュラック〜豪邸に潜む闇〜』も合わせて放送

WOWOWが近年贈る「英国サスペンス」シリーズの新作となる本作は、『警部ベルジュラック』シリーズ第2弾。ジョン・ネトルズが主演し、英国BBCで1981年から9シーズンにわたり続いた人気シリーズを新キャストでリブートした意欲作だ。ある結婚式での新郎のスピーチが発端となり殺人事件が起こる。

舞台は引き続き、イギリス海峡に浮かぶジャージー島。前シーズン、妻を亡くし失意の日々からの再起を目指した警部ジム・ベルジュラックは、大実業家の息子の妻が殺された事件を解決したが、新シーズンでは、あるホテルで男性が刺殺された事件の謎に挑む。

今シーズンもミステリー大国・英国ならではの正統派推理劇。引き続き主人公ベルジュラック役を務めるのはアイルランド出身のデイミアン・モロニー。主人公のひと癖ある義母チャーリーを演じるのは『名探偵ポワロ』のアリアドニ・オリヴァ夫人役で知られるゾーイ・ワナメイカー。ベルジュラックとチャーリーの、複雑な関係性がどう変化していくかも見どころの一つ。

二人のほかにも、バーニー役のロバート・ギルバートやウマ役のサーシャ・ベアール、カーラ役のセリーヌ・アーデンが続投。

そして新たに『レッド・アイ／陰謀のフライト』のレスリー・シャープ、『容疑者〜ねじれた犯罪心理〜』のカミラ・ビープットなどが出演する。

『警部ベルジュラック〜はびこる秘密〜』あらすじ

ホテルで結婚式が開かれた直後、胸を刺された新郎トニーの遺体が部屋で見つかる。ベルジュラックと捜査陣は事件直前の状況について調べたところ、トニーは式のスピーチで「もう秘密はナシだ」と意味深なことを告げ、部屋に戻っていた。

ベルジュラックは事情聴取のためにトニーの妻モニカを訪ねるが、そこで前日に偶然出会い意気投合した女性ニコラと鉢合わせする。実はニコラはモニカの養子だった。またベルジュラックは遺体の第一発見者であるトニーの妹ルースから、トニーが今の職場を退職寸前だったと聞かされる。彼がさらに15年前、死亡事故を起こしていたことも判明。そしてニコラは、ベルジュラックにある衝撃的な告白をして…。

『警部ベルジュラック〜はびこる秘密〜』キャスト、声優

デイミアン・モロニー（ジム・ベルジュラック役／声：亀田佳明）

ゾーイ・ワナメイカー（チャーリー役／声：伊倉一恵）

ロバート・ギルバート（バーニー役／声：浜田賢二）

サーシャ・ベアール（ウマ役／声：内海祐紀）

セリーヌ・アーデン（カーラ役／声：松枝裕香）

レスリー・シャープ（モニカ役／声：一柳みる）

カミラ・ビープット（ニコラ役／声：渋谷はるか）

『警部ベルジュラック〜はびこる秘密〜』（全6話）放送・配信情報

7月25日（土）14：00よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて放送・配信（※第1話無料放送。アーカイブ配信あり）

シリーズ第1弾『警部ベルジュラック〜豪邸に潜む闇〜』（全6話）も、7月13日（月）1：15より一挙放送（※第1話無料放送）

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.