これまでに3回の結婚を経験し、8回の出産を経験したトレオレル美智子さん（41）。最も上の子が19歳、最も下の子が1歳。子どもの男女比は女性6人、男性2人だ。現在の夫との間にもうけた子は、2025年に誕生した第8子の六女のみ。しかし、家族仲はとても良く、フランスで幸せな生活を送っている。

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そんな彼女だが、過去2回の結婚では非常につらい目に遭ってきた。



過去2回の結婚＆離婚でつらい経験をしてきたトレオレルさん（写真中央の人物が本人、写真提供＝本人）

「子どもが7人いる」と打ち明けても、夫は受け入れてくれた

現在の夫とはマッチングアプリで出会った。

当時は2回目の離婚が正式に成立していたタイミングで、支援団体や子どもの学校などごく一部の人としたコミュニケーションしない日々を送っていた。そこで、フランス語をもっと学ぶだけでなく会話する友達が欲しいという思いでアプリを始めたという。

バツ2で7人の子どもがいたトレオレルさんは「嘘はつかず、でも聞かれていないことには答えない」というルールを自分に課しており、夫に対して子どもたちのことをすぐには明かさなかった。

とはいえ、毎日何度もメッセージを交わしながらフランス語や文化を丁寧に教えてもらううち、お互いにとってなくてはならない存在となっていき、ついに「子どもはいるの？」と聞かれた。

「仕方なく7人の子ども全員の年齢を一覧で送りました」とトレオレルさんは振り返る。しばらく返信が来なくなり、「もう終わったな」と覚悟したという。

ところが届いたのは「めちゃくちゃ苦労したんだね……尊敬するよ」という言葉だった。後に夫からは「幸せ過ぎてロマンス詐欺を疑っていたところに『子どもが7人いる』と来て、現実なんだと安心した」と明かされたという。

1人目の夫からは「ブタ」と呼ばれ、2人目の夫は「突然消えた」

2回の結婚と離婚を経験したことで「以前のように『誰かに頼りたい』『助けてもらいたい』という気持ちがなくなっていた」と、そこまで結婚に前のめりではなくなっていたトレオレルさん。それでも3回目の結婚を決めたのは「今の夫と出会った時に、1人でも楽しいけれど、2人だともっと楽しいなと思った」からだ。

「過去の結婚生活では、お互いを尊重できていなかったんだなって今になって思います。今の結婚生活は、単に尽くすだけではなく、元気で楽しく暮らせています」

穏やかな日常を手にしたトレオレルさんだが、1人目の夫からは「ブタ」と呼ばれ、凄まじいDVを受けた経験を持つ。さらにフランス人だった2人目の夫は、7人の子どもを残して、ある日突然姿を消した。

「完全に行方不明。私も何も心当たりがないし、ワケがわからなかったです」

続く記事では、トレオレルさんが過去に受けていた壮絶なDVを含め、1〜2人目の夫とのエピソードなどをまとめています。ぜひ、合わせてお読みください。

（「文春オンライン」編集部）