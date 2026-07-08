【Amazon プライムデー】ザバスのプロテインが先行セールで最大32%OFFに
→ Amazon「ザバス」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,355円 → 4,819円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
4,098円 → 3,279円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味
運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味
プロテインの力を助ける乳酸菌を配合したヨーグルト風味
ザバス (SAVAS)BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味 900g 乳酸菌配合 明治
7,436円 → 5,023円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プロテインを手軽に毎日続けることができるプレーンタイプ
ザバス ホエイプロテイン100 プレーン 700g 明治 [甘味料・香料不使用 無添加] ノンフレーバー
3,780円 → 3,211円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
常温保存でストックしやすい。ミルクプロテインのキャラメル風味
常温保存もOKのドリンクタイプ。ミルクプロテインのミルク風味
SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ミルク風味 200ml×24本 [甘味料不使用] 明治 ミルクプロテイン
3,581円 → 3,134円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
運動後にもゴクゴク飲める。ドリンクタイプのバナナ風味
【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ バナナ風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造
3,612円 → 3,134円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
飽きずに毎日食べられるプロテインヨーグルト 3種×各4個
ザバス 明治 SAVAS MILK PROTEIN ヨーグルト 脂肪0 125g×12個(食べるタイプ3種×各4個)【クール便】 【Amazon.co.jp限定】
2,376円 → 1,968円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
しっとりとした柔らかチョコ生地のプロテインバー
ザバス(SAVAS) プロテインバー ミルクチョコレート味 9本×1箱 たんぱく質20g ビタミン配合 明治
2,916円 → 2,207円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
アンビーク AMBiQUE ソイプロテイン 1kg 乳酸菌100億個 ビタミン11種配合 SOY 大豆 植物性プロテイン ダイエットシェイク ダイエット 置き換え (1kg, チョコレート)
3,480円 → 2,950円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クレアチン モノハイドレート 610000mg ハルクファクター 610g 122食分 ピュア パウダー 無添加
3,980円 → 2,948円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ハルクファクター HMB クレアチン モノハイドレート 151500mg 450粒 国内製造 筋トレ ダイエット サプリ 錠剤 大容量 タブレット
2,980円 → 2,348円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテイン チョコレート風味 765g ダイエット 置き換え 国内製造 ダイエットシェイク おいしい たんぱく質24g 食物繊維 30種の栄養 1食分のビタミン＆ミネラル26種 プラセンタ 乳酸菌500億個 MCTオイル ビフィズス菌50億個 酵母
5,380円 → 4,480円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ザバス」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります