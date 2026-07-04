女子プロレス「ディアナ」の“絶対センター”梅咲遥、初グラビアで大胆ランジェリー姿 リングとのギャップに注目
女子プロレス団体「ディアナ」の“絶対センター”として活躍する梅咲遥が、電子グラビア雑誌『sabra』第8号（発売中）でグラビアに初挑戦。純白のランジェリー姿を披露し、リング上とは異なる新たな魅力を見せている。
【別カット】ディアナ“絶対センター” 純白のランジェリー姿を見せた梅咲遥
梅咲は、井上京子率いるワールド女子プロレス「ディアナ」の中心選手として人気を集める25歳。今号では特別企画に登場し、リングでは決して見せることのない妖艶な表情やセクシーなポーズに挑戦。普段の力強いファイトスタイルとのギャップが印象的なグラビアに仕上がっている。
第8号では、表紙・巻頭を飾るちとせよしのをはじめ、天木じゅん、山田かな、山田あい、三橋くん、南雲るい、一ノ瀬のこ、かれしちゃん、田丸りさ、遠野千夏、秋田そな、美風そらら12人が豪華グラビア競演を繰り広げている。
【別カット】ディアナ“絶対センター” 純白のランジェリー姿を見せた梅咲遥
梅咲は、井上京子率いるワールド女子プロレス「ディアナ」の中心選手として人気を集める25歳。今号では特別企画に登場し、リングでは決して見せることのない妖艶な表情やセクシーなポーズに挑戦。普段の力強いファイトスタイルとのギャップが印象的なグラビアに仕上がっている。
第8号では、表紙・巻頭を飾るちとせよしのをはじめ、天木じゅん、山田かな、山田あい、三橋くん、南雲るい、一ノ瀬のこ、かれしちゃん、田丸りさ、遠野千夏、秋田そな、美風そらら12人が豪華グラビア競演を繰り広げている。