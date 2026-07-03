株式会社嵐は3日、公式SNSを更新し、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）のオフィシャルファンクラブを発足すると発表した。同時に、大野智（45）の公式X（旧ツイッター）とインスタグラムのアカウント開設も公表。大野は動画を公開し、個人サロン「さと島（じま）」の開設を発表した。前日には松本潤（42）のメンバーシップ開始が発表されており、嵐メンバーの個人活動が本格的に始動している。

株式会社嵐はこの日、櫻井翔ファンクラブ発足と相葉雅紀ファンクラブ発足をそれぞれ報告。ホームページには本人の動画が添付されており、それぞれがファンへ向けてメッセージを語った。新規入会受付はいずれも7月15日正午から開始される。また、2026年5月31日時点で嵐ファンクラブの有効会員であれば、登録情報を引き継いで入会手続きが可能となる。

さらに同日には大野の公式X、インスタグラムアカウントも公開された。大野のインスタグラムは「@satojima_official」、Xアカウントは「@satojima_x」。Xに投稿した動画の中で、大野は「7月15日に個人サロンを開設することにしました」と新たな発表をした。サロン名は「さと島」。前日には松本のメンバーシップ開始が発表されるなど、メンバーそれぞれの活動に向けた新たな取り組みが相次いでいる。

嵐は今年5月31日のツアー最終公演をもってグループとしての活動を終了。現在は5人それぞれがファンクラブやメンバーシップ、SNSなど個人の発信基盤を整え、新たな活動をスタートさせた。