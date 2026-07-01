『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』大阪のてっぺんで、伝えたいこと。8項目発表【イベント詳細】
大阪・あべのハルカスの展望台「ハルカス300」とTVアニメ『名探偵コナン』のコラボイベント（7月24日〜11月29日）のイベント詳細が公開された。
【画像】『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』地上300mの装飾や限定グッズなど
イベントタイトルは『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』。ビジュアルには、コナンと毛利蘭のほか、西の名探偵・服部平次と平次の幼なじみ・遠山和葉、そして「あべのハルカス」がそびえ立つ。キャッチコピーは「大阪のてっぺんで、伝えたいこと。」と記された。
イベントでは、地上約300メートルからの絶景とともに、TVアニメ『名探偵コナン』の関西・大阪を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、服部平次と遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示などが楽しめる。
このほか、ウェルカムフォトスポットや柱ラッピングなどさまざまな展示を用意。夜間は58階ツインタワーにキャラクターのビジュアルが投影され、昼と夜それぞれの楽しみ方ができる。
また、オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、コラボフォト商品なども充実する。
■『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』イベント内容
2026年7月24日（金）〜2026年11月29日（日）まで
各日午前9時〜午後10時（最終入場 午後9時半）
※営業時間は変更となる可能性あり
1）60階「天上回廊」装飾
アニメ放送30周年を迎えたTVアニメ『名探偵コナン』の特別展示を実施。展望台からの絶景とともに作中の印象的なエピソードを振り返る展示や、関西・大阪ならではの「平次・和葉」の恋物語を振り返る展示など、「ハルカス300（展望台）」でしか味わえない特別な空間となる。
2）館内スタンプラリー
展望台内に設置された6種類のスタンプを集める。全てのスタンプを集めると、限定オリジナルステッカーがもらえる。
※スタンプラリー台紙と限定オリジナルステッカーは無くなり次第終了
3）夜間映像投影
毎日、日没後にキャラクタービジュアルを58階ツインタワーに投影。
※投影内容は予告なく変更になる場合あり
4）オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売
イベント限定のA5クリアファイルと展望台入場券がセットになったコラボチケットを販売。
※限定品のため無くなり次第終了
※A5クリアファイル（全4種）はランダム
5）「江戸川コナン」と「服部平次」によるオリジナルエレベーターアナウンス
16階から60階までの展望台エレベーター内では、『名探偵コナン』のオリジナルアナウンスでお出迎え、お見送り。
6）コラボカフェメニューの販売
58階カフェ・レストラン「SKY GARDEN 300」にて、イベント限定のコラボカフェメニューを販売。コラボカフェメニュー1品注文ごとに、オリジナルコースター（全10種）をランダムで1枚プレゼント。絵柄は選べない。
※商品の購入数を制限する場合あり
※数量限定につき、なくなり次第終了
※混雑状況により、店頭にて入場制限を行う場合あり
7）コラボグッズの販売
イベント期間中、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4階第2催会場に「名探偵コナンプラザ」あべのハルカス近鉄本店会場が期間限定でオープン。一部アイテムは59階グッズショップ「SHOP HARUKAS 300」でも販売し。
※商品の購入数を制限する場合あり
※混雑状況により、店頭にて整理券配付等の入場制限を行う場合あり
8）コラボフォト商品の販売
60階「フォトサービス」にて、イベント期間中に写真を撮ると、コラボクリアファイルホルダーやコラボアクリルフォトフレームが購入できる。
【画像】『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』地上300mの装飾や限定グッズなど
イベントタイトルは『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』。ビジュアルには、コナンと毛利蘭のほか、西の名探偵・服部平次と平次の幼なじみ・遠山和葉、そして「あべのハルカス」がそびえ立つ。キャッチコピーは「大阪のてっぺんで、伝えたいこと。」と記された。
イベントでは、地上約300メートルからの絶景とともに、TVアニメ『名探偵コナン』の関西・大阪を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、服部平次と遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示などが楽しめる。
また、オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、コラボフォト商品なども充実する。
■『ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）』イベント内容
2026年7月24日（金）〜2026年11月29日（日）まで
各日午前9時〜午後10時（最終入場 午後9時半）
※営業時間は変更となる可能性あり
1）60階「天上回廊」装飾
アニメ放送30周年を迎えたTVアニメ『名探偵コナン』の特別展示を実施。展望台からの絶景とともに作中の印象的なエピソードを振り返る展示や、関西・大阪ならではの「平次・和葉」の恋物語を振り返る展示など、「ハルカス300（展望台）」でしか味わえない特別な空間となる。
2）館内スタンプラリー
展望台内に設置された6種類のスタンプを集める。全てのスタンプを集めると、限定オリジナルステッカーがもらえる。
※スタンプラリー台紙と限定オリジナルステッカーは無くなり次第終了
3）夜間映像投影
毎日、日没後にキャラクタービジュアルを58階ツインタワーに投影。
※投影内容は予告なく変更になる場合あり
4）オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売
イベント限定のA5クリアファイルと展望台入場券がセットになったコラボチケットを販売。
※限定品のため無くなり次第終了
※A5クリアファイル（全4種）はランダム
5）「江戸川コナン」と「服部平次」によるオリジナルエレベーターアナウンス
16階から60階までの展望台エレベーター内では、『名探偵コナン』のオリジナルアナウンスでお出迎え、お見送り。
6）コラボカフェメニューの販売
58階カフェ・レストラン「SKY GARDEN 300」にて、イベント限定のコラボカフェメニューを販売。コラボカフェメニュー1品注文ごとに、オリジナルコースター（全10種）をランダムで1枚プレゼント。絵柄は選べない。
※商品の購入数を制限する場合あり
※数量限定につき、なくなり次第終了
※混雑状況により、店頭にて入場制限を行う場合あり
7）コラボグッズの販売
イベント期間中、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4階第2催会場に「名探偵コナンプラザ」あべのハルカス近鉄本店会場が期間限定でオープン。一部アイテムは59階グッズショップ「SHOP HARUKAS 300」でも販売し。
※商品の購入数を制限する場合あり
※混雑状況により、店頭にて整理券配付等の入場制限を行う場合あり
8）コラボフォト商品の販売
60階「フォトサービス」にて、イベント期間中に写真を撮ると、コラボクリアファイルホルダーやコラボアクリルフォトフレームが購入できる。
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