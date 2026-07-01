不二家は、平成レトロで大人気の雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボした「SWIMMER×PEKO」平成レトロ風スイーツを、不二家洋菓子店で7月10日から発売する。

全国に洋菓子店を展開する不二家は、人気雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボレーションする。「SWIMMER」は1987年から約30年にわたり人気を博した雑貨ブランドで、復活後からも動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインで幅広い年齢層のファンを魅了している。今回不二家洋菓子店から、長年愛される「SWIMMER」の平成レトロなかわいらしさを表現したスイーツやグッズを発売する。レトロかわいいコラボレーションに注目してほしい考え。



「SWIMMER×PEKO コラボふわふわホットケーキ」

「SWIMMER×PEKO コラボふわふわホットケーキ」は、ふわふわ食感のケーキの中に塩バター風味の軽いタイプのカスタードクリームを入れ、上面にもあしらった。上面のキャラメルソースと線掛けしたチョコソースでレトロなホットケーキをイメージした商品となっている。コラボペーパープレートを添えかわいらしく仕上げた。

「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」は、平成スイーツの代表ともいえるパンナコッタとコーヒーゼリーが同時に楽しめるレトロスイーツ。パンナコッタにコーヒーゼリーを重ね、バニラムースとチョコクリーム、チョコソースのデコレーションで仕上げ、コラボペーパープレートを添えた。ほろ苦いコーヒーゼリーと甘いパンナコッタが相性抜群となっている。

「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」は、SWIMMERのキャラクターたちとペコちゃんのコラボデザインがかわいいポーチに、「ミルキー」を9粒詰め合わせた。ビニール部分に散りばめられたハートホログラムのスパンコールがシャカシャカ動く、レトロ感満載のポーチになっている。ミルキーを食べ終わったらペンポーチや化粧ポーチなどとして使える、アフターユース性抜群の商品だという。



「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」

「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」は、SWIMMERのキャラクターたちとペコちゃんのコラボアートと赤いギンガムチェックのデザインがレトロかわいい缶に、不二家の人気商品「ハートクッキー（バターアーモンド）」を8枚詰め合わせた。封入されたダイカットステッカーはスマホケースの裏に入れるのにもぴったりとなっている。

［小売価格］

SWIMMER×PEKO コラボふわふわホットケーキ：540円

SWIMMER×PEKO コラボコーヒージェリー：583円

SWIMMER×PEKO コラボミルキーポーチ：1650円

SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶：1320円

（すべて税込）

［発売日］7月10日（金）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp