けさ、14歳の男の子が近くの店に助けを求めたことから事態が動きました。長野県東御市の住宅で母子とみられる2人の遺体が見つかり、その後、一時、行方が分からなくなった父親が逮捕されました。

記者

「平屋の住宅で、2人の遺体が発見されました。近くには、住宅などが立ち並び、普段は静かな地域のようです」

殺人未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、長野県東御市に住む職業不詳・飯島啓輔容疑者（46）です。

警察によりますと、午前7時ごろ、手にけがをした14歳の中学生の長男が近くの店に駆け込み、助けを求めました。

「父親に襲われた」

現場は、長野県の東部、上信越道「東部湯の丸インター」近くの住宅が点在する地域です。

自宅に駆けつけた警察官がこの家に住む飯島瞳さん（49）と絃巴さん（12）が死亡しているのを発見。家にはほかに、飯島容疑者とけがをした長男、あわせて4人が暮らしていたということです。

当時、飯島容疑者の姿はなく、午前11時すぎ、長野市内の店舗の駐車場で1人で車に乗っているところを発見され、殺人未遂の疑いで緊急逮捕されました。長男を刃物で切りつけるなどして殺害しようとした疑いで、容疑を認めているということです。

親戚

「ショックだったね。本当にショックだった」

地区の清掃活動などにも真面目に参加していたという飯島容疑者。以前は、建設関係の仕事に就いていたということです。

親戚

「（家族仲は）そんなに悪くなかったと思う。トラブルあったとかは聞かなかった。経済的に大変だったのかなというのは感じていた」

飯島容疑者は2人の殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が引き続き、いきさつを調べています。