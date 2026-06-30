「無職転生III」7月4日放送開始！ 第1・2話「エリス修行編」は連続放送【夏アニメ2026】結婚し幸せを掴んだルーデウスの13巻以降が描かれる
【無職転生III ～異世界行ったら本気だす～】 放送開始日：7月4日より毎週土曜24時～（第1・2話「エリス修行編」のみ7月4日20時～連続放送） 放送局：TOKYO MX、BS11ほかにて 最速配信：ABEMA、dアニメストアにて地上波同時
・放送開始日：7月4日より毎週土曜24時～（第1・2話【エリス修行編】のみ7月4日20時～連続放送）
アニメ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」が、TOKYO MX、BS11ほかにて7月4日より毎週土曜24時～放送開始となる。最速配信はABEMA、dアニメストアにて地上波同時で実施。
本作は、理不尽な孫の手氏によるライトノベルを原作としたアニメシリーズの第3期。第2期にて結婚し家族を作ったルーデウスの新たな物語が描かれる。
原作小説第13巻の箇所から物語が始まる予定で、第1・2話の「エリス修行編」のみ放送時刻が異なり7月4日20時より連続で放送される。
「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」
・放送開始日：7月4日より毎週土曜24時～（第1・2話【エリス修行編】のみ7月4日20時～連続放送）
・放送局：TOKYO MX、BS11ほかにて
・最速配信：ABEMA、dアニメストアにて地上波同時
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(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会