アニメ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」が、TOKYO MX、BS11ほかにて7月4日より毎週土曜24時～放送開始となる。最速配信はABEMA、dアニメストアにて地上波同時で実施。

本作は、理不尽な孫の手氏によるライトノベルを原作としたアニメシリーズの第3期。第2期にて結婚し家族を作ったルーデウスの新たな物語が描かれる。

原作小説第13巻の箇所から物語が始まる予定で、第1・2話の「エリス修行編」のみ放送時刻が異なり7月4日20時より連続で放送される。

「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」

・放送開始日：7月4日より毎週土曜24時～（第1・2話【エリス修行編】のみ7月4日20時～連続放送）

・放送局：TOKYO MX、BS11ほかにて

・最速配信：ABEMA、dアニメストアにて地上波同時

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【『 無職 転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』本PV】【『 無職 転生 ～異世界行ったら本気だす～』【エリス】振り返りPV】【本PV場面カット】

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会