【ポケモン】おっきなピカチュウぬいぐるみも当たる「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2」全ラインナップ公開
「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2」
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2」を7月18日に発売する。価格は1回750円。
「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した一番くじの第2弾が発売される。発売に先駆けて全ラインナップが公開され、A賞には最初に仲間になるポケモンたちをデザインした「アクリル万年カレンダー」が用意。B賞はピカチュウの記念プレート、C賞はイッシュ地方の3匹ぬいぐるみなどが取り揃えられる。
ラストワン賞には本体が約39cmの抱き心地抜群なピカチュウのぬいぐるみがラインナップ。多彩なグッズが当たる一番くじになっている。
一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2
発売日：7月18日
価格：1回750円
A賞 30周年記念アクリル万年カレンダー
B賞 ピカチュウ（メスのすがた）30周年記念プレート
C賞 イッシュ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
D賞 カロス地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
E賞 アローラ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
F賞 ガラル地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
G賞 パルデア地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
H賞 30周年記念グラス
I賞 ハンドタオル
J賞 ラバーコレクション
K賞 30周年記念メタルチャーム
ラストワン賞 ピカチュウ（メスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ
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