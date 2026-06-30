一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2】 7月18日 発売予定 価格：1回750円

「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2」

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2」を7月18日に発売する。価格は1回750円。

「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した一番くじの第2弾が発売される。発売に先駆けて全ラインナップが公開され、A賞には最初に仲間になるポケモンたちをデザインした「アクリル万年カレンダー」が用意。B賞はピカチュウの記念プレート、C賞はイッシュ地方の3匹ぬいぐるみなどが取り揃えられる。

ラストワン賞には本体が約39cmの抱き心地抜群なピカチュウのぬいぐるみがラインナップ。多彩なグッズが当たる一番くじになっている。

一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY vol.2

発売日：7月18日

価格：1回750円

A賞 30周年記念アクリル万年カレンダー

B賞 ピカチュウ（メスのすがた）30周年記念プレート

C賞 イッシュ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

D賞 カロス地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

E賞 アローラ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

F賞 ガラル地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

G賞 パルデア地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ

H賞 30周年記念グラス

I賞 ハンドタオル

J賞 ラバーコレクション

K賞 30周年記念メタルチャーム

ラストワン賞 ピカチュウ（メスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ

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