サッカーの経験は「友達とのフットサル程度」。それでも今、日本代表選手が参考にし、プロクラブからオファーが届くサッカー戦術家がいます。

レオザフットボールさんは、お笑い芸人、ラッパーとして活動したのち、2016年にYouTubeチャンネル「Leo the football TV」（現：Leo the football TV【シュワーボ東京】）を開設。独学で培った戦術分析の深さと芸人仕込みのトーク力で、現在はチャンネル登録者数30万人超（2026年5月時点）の人気サッカー配信者となりました。

2020年にはサッカークラブ「FC ŠVABO（現：シュワーボ東京）」を創設。監督兼オーナーとして指揮を執り、2023年に東京都4部リーグを全勝優勝、2024年に東京都3部リーグを無敗優勝、2025年に2部1ブロックで優勝と、3年連続でリーグを制覇しています。また、著書『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』（KADOKAWA）はサッカー書籍としては異例の累計6.5万部を突破しました。

前編では、そんなレオさんの配信者・監督としての思考法を掘り下げます。「観察力」と「伝える力」を軸にした独自のアプローチは、サッカーの枠を超え、多くの社会人に役立つ普遍性を持っていました。

後編： 「目的地より、道中で笑えているかが大事」レオザフットボールが語る、仕事と人生の本質

サッカー配信は「友人の勧め」から始まった

――戦術家として発信を始めたのは、いつごろですか？

2016年くらいですね。元々お笑い芸人のときに一緒に組んでいた友人のちゃまくんが、サッカーゲーム配信のYouTubeをやっていて。ちゃまくんに勧められて、そのチャンネルでサッカーの質問に答え出したのが始まりです。

――もともとサッカーに詳しかったのでしょうか。

当時は今に比べたら全然です。自分では詳しいと思っていたくらいの感じですね。

しゃべるのが好きで、試合を観て「あの選手ってこうだよね」「あの監督ってこうだよね」と言いたがる人くらいの感じでした。

――サッカー部出身ではないレオさんの戦術分析を、今ではプロの選手が参考にしています。どうやって今のレベルまで発展したのでしょうか？

需要に応えようという思いで、毎日やっていただけなんです。視聴者からコメントで「こういうの知りたい」と言われたら、自分なりに調べて考えて、そのときの全力でフィードバックをしていく。

例えば「レアル・マドリードについて話してほしい」と言われたら、レアルの試合を観て、成功と失敗のセオリーをかき集めて、持論を組み上げて話す。そういうことを繰り返していました。

レオさんのチャンネルには、守田英正選手、酒井宏樹選手といった日本代表経験者が次々と登場しています。また、FC町田ゼルビアの黒田剛監督や、アナウンサーの古舘伊知郎氏との対談も実現しており、「未経験者のチャンネル」という枠をはるかに超えた存在感を持っています。

――独学で自分の戦術論を作り上げていったんですね。

そうですね。今もそうですけど、サッカー界の戦術論って、体系化されきっていないんですよね。個人個人の考え方があって、正解はひとつではない。

複数の正解の中から、そのチームや状況に合っているものを選ぶ感じなんです。

――YouTubeをはじめたころは、1日に何試合も観て学んでいましたか。

観ていましたね。それは勉強というより、毎日動画に追われていたので。

例えば「マンチェスター・ユナイテッドが補強したい選手特集」をやるとしたら、その選手を語れるくらいは観る。5分しか観ない試合もあれば何十分も観る試合もありますが、気づいたら10試合以上観ていたりします。台本が書けるくらい情報が溜まったらしゃべる、という感じでした。

――かなり時間がかかりそうですね。

寝ている間以外はずっと働いていましたね。スウェーデンの刑務所が6～8時間労働でちゃんと休みがあって、8時間睡眠が取れるらしいんですよ。僕は6時間睡眠で17時間労働、1時間ご飯みたいな時期がありました。向こうは6～7畳の部屋があるのに、当時の家は4.5畳でずっとコンビニ弁当。「スウェーデンの刑務所以下だな」と思いながら、やっていましたね（笑）。

でも、僕は自分にしかできない仕事をしたかった。当時芸人としてうまくいってなかったなか、 「需要があるのはここだ」と、信じてやるしかなかったんです 。「未経験者が語るな」という批判も浴びましたけど、気にしている余裕もなかったですね。

強みは「言語化力」と「観察力」

――何試合も観続けていくうちに、分かってくることがあるんですか？

情報が溜まっていくと、解像度が上がるんですよ。例えばこの選手は上手いなと思っていて、ある日「ミスが多いな」と感じる。それが雨の日だったりするんです。

たまたま雨の日から観たら、ただの下手な選手。でも続けて観ていたら「この選手、雨が苦手なんだ」とわかる。そういうことが、いろんなところであるんですよね。分析を当てるには、まず情報集めなんです。

――レオさんの強みは言語化力だと思っていましたが、観察力も大きいのですね。

そう言ってもらえると嬉しいですけど、僕は人への興味より、自分に興味があって、自己表現が好きなんです。「サッカーが好き」というより、サッカーをトークテーマに人としゃべっているのが好き。そのために、サッカーを真剣に観て、ネタを探している感じです。

監督として学んだ、「人を動かす」難しさ

レオさんはサッカーの配信者にとどまらず、2020年に自らのクラブ監督に就任。2023年からは3年連続でリーグを制覇し、現在は東京都社会人サッカーリーグ1部でJリーグ参入を目指しています。

――2020年からはサッカー配信者と並行して、監督としてチームを率いる立場にもなりました。きっかけは何だったのでしょうか。

YouTube活動の一環として、オンラインサロンを立ち上げました。そのオンラインサロン内でサッカー同好会ができたんです。その活動が盛り上がっていたので、「じゃあ僕が監督をしよう」という流れでした。

――最初はコミュニティのなかで生まれたものに乗った形だったんですね。

そうです。そこから都リーグに参戦することになりました。

でも、やり始めたら「レオザフットボールがやっているチームなんだから勝たなきゃダメでしょ」という世間の目があるじゃないですか。最初はみんなで楽しいからやっていただけなのに、「勝たないと言われるんだ」となって。そこから株式会社化して、勝てるようにしていきました。

――サッカーの技術指導は、未経験でもできるものですか？

サッカーって物理なので、どう蹴ったらボールがどう飛ぶかのセオリーはあるんです。例えばロングパスが蹴れない選手に「下からボールを叩けていないから、もっとスネを寝かして蹴ってみて」と言うと、実際にボールが飛ぶようになる。僕自身はできないんですけどね。

でも選手に「そういう風に見えるから、一回やってみて。違ったら無視して」と言ってやらせてうまくいくと、その選手が信頼してくれる。それも、初日に言ったらただのウザいおじさんですけど、ずっと見ていて、選手が悩んで話しかけてほしそうなときに言うから意味がある。だから、指導でも観察が重要なんです。

人を動かすコツは「ライトな両思い」

――戦術分析家から、実際の監督になっていく中で、どんなことが難しかったですか。

将棋だと、自分の思うように飛車や角が動くじゃないですか。でも、サッカーは飛車や角に意思があるんですよ。まっすぐ行ったら王手なのに、まっすぐ行きたくない人もいる。

そうすると、正解を教えることが正解にならないんです。 「正しいことより楽しいこと」が重要で、遠回りなようで、待つことが近道だったりするんですよね 。

――「動かし方」や「伝え方」が大切なんですね。

そうです。僕は、芸人、ラッパー、YouTubeと、自分一人の結果を出すことだけ考えてきた人生でした。でも監督になってからは「人をどう動かすか」という次元が加わりましたね。

人を見て、自分が思っていることをどう伝えるか。相手に応じて、戦術や技術の伝え方を変えています。

――部下とどう接すればいいか分からないという人も多いです。レオさんは「未経験の監督なんて」と、選手から反発されることはないですか？

シュワーボに関しては、基本的に僕と一緒にやりたい人が来ているので、そういうことはないです。

でも、思うのは、 指導者やマネージャーとして大事なのは、結局「人の力」なんですよ 。

ライセンスを持っている経験豊富な人でも、人を動かせない人はたくさんいる。理論はあるけど伝える力が足りなかったり、シンプルにナメられていたり。

逆に、よくわからないんだけど「この人が言うと動くな」という人もいますよね。あれって、「この人がボスだな」と思わせる何かがある。威厳だったり行動力だったり、人情だったり。それぞれの型があるんだと思います。

――レオさんが人を動かすときに、一番大切にしていることは何ですか？

「重い片思いより、ライトな両思い」 ですね。

「君のためだから」と怒ったり、「君ならできるよ」と押し付けたりすると、「この人といるのしんどいな」となる。相手の状況を観察して、その人に合った量の愛情を注ぐ。水をあげすぎると花が枯れるのと同じで、適量が重要なんです。

それと大事なのは、選手の提案をできるだけ否定しないこと。全部思っていることを言わせて、「そう言いたくなるのはわかる、でもこうは思わない？」と、相手の表情を見ながら、こちらも意見を伝えるんです。

相手が勇気を持って言ってきてくれたときに、しっかり向き合って対応すると、信頼につながっていくと思いますよ。

後編では、チームを強くした「採用と組織設計」の哲学、そして芸人時代の挫折を経て辿り着いたレオザフットボールさんのキャリア論や仕事への思いを聞きます。

後編： 「目的地より、道中で笑えているかが大事」レオザフットボールが語る、仕事と人生の本質

プロフィール レオザフットボール レオザフットボール サッカー戦術分析YouTuberとして注目を集め、「Leo the football TV【シュワーボ東京公式】」のチャンネル登録者数は30万人を超える（2026年5月時点）。ABEMAではプレミアリーグの解説者としても活動している。2020年にサッカークラブ「FC ŠVABO（現：シュワーボ東京）」を創設し、監督兼オーナーとしてチームを3年連続で昇格に導く。 X（旧Twitter） ＠SoccerRapperLeo YouTube Leo the football TV【シュワーボ東京】 書籍 『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』（KADOKAWA） X（旧Twitter） ＠SoccerRapperLeo YouTube Leo the football TV【シュワーボ東京】 書籍 『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』（KADOKAWA）

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那