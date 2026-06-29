＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にＮａＩＴＯ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にＮａＩＴＯ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、ＮａＩＴＯ<7624.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



２９日の東京市場で、ＮａＩＴＯはしっかり。同社は２６日取引終了後に２７年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算を発表し、営業利益が前年同期比４．９倍の３億２４００万円となったことが株価の支えとなっているようだ。



売上高は同１８．７％増の１３１億１０００万円で着地。主力切削工具メーカーの価格改定や地政学リスクを背景とした供給不安を見越した需要の前倒しが主な要因だという。なお、通期業績予想については売上高４５０億円（前期比３．４％増）、営業利益４億円（同０．９％減）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS