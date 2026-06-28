長渕剛、テレビ東京に初出演 ネット驚き「意外」「歴史的な瞬間」
歌手の長渕剛（69）が、28日に生放送された『テレ東音楽祭 2026夏』に出演した。長渕がテレビ東京の番組に出演するのは、長いキャリアでも初だといい、視聴者に向けて「はじめまして、長渕です」と軽快にあいさつした。
【写真】「スゲ〜」「腕太っ!!」年齢を感じさせない、69歳・長渕剛の筋肉隆々な姿
この日の放送では、時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲「とんぼ」「RUN」「乾杯」を熱唱する。パフォーマンス前には、トークもこなし、再来年にデビュー50周年を迎える長渕は、長く活躍する秘訣を問われ「まずは情熱がひとつ。絶え間なく情熱を注ぎ込めた。そしてそれに耐えうる肉体を強化していくこと」と話した。
視聴者からは「長渕だ！」「豪華なメドレー」「長渕、テレ東初なの？」「テレ東初出演は意外」「歴史的な瞬間だ」「やっぱ名曲はいつ聞いてもいいね」などの声が寄せられている。
【写真】「スゲ〜」「腕太っ!!」年齢を感じさせない、69歳・長渕剛の筋肉隆々な姿
この日の放送では、時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲「とんぼ」「RUN」「乾杯」を熱唱する。パフォーマンス前には、トークもこなし、再来年にデビュー50周年を迎える長渕は、長く活躍する秘訣を問われ「まずは情熱がひとつ。絶え間なく情熱を注ぎ込めた。そしてそれに耐えうる肉体を強化していくこと」と話した。
視聴者からは「長渕だ！」「豪華なメドレー」「長渕、テレ東初なの？」「テレ東初出演は意外」「歴史的な瞬間だ」「やっぱ名曲はいつ聞いてもいいね」などの声が寄せられている。