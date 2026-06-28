2着ケリフレッドアスクの進路が狭くなり審議

中央競馬のG3・函館記念（函館芝2000メートル）が28日に行われ、ファウストラーゼン（牡4、須貝）が制した。直線で斜行があって審議となったが、到達順位通り確定。21歳の女性騎手、小林美駒は重賞初制覇となったものの、騎乗停止となった。

道中は後方に控えたファウストラーゼンと小林美。勝負所から一気にまくってポジションを上げ、トップでフィニッシュすると同時に21歳は右拳を握った。

だが、最後の直線で外側に斜行し、2着ケリフレッドアスクの進路が狭くなった。審議は10分以上に及び、ケリフレッドアスクを管理する藤原調教師からもファウストラーゼンの降着の裁決を求める申し立てがあったが、棄却された。到達順位通りに確定し、小林美は重賞初制覇となった。

だが、JRAはこの斜行によって小林美が7月11〜19日の9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止となったことを発表した。

JRAの公式サイトで公開されている勝利騎手インタビューでは、「直線、妨害してしまったことは本当に申し訳ない気持ちでいっぱい。直線でも大幅にヨレてしまったので、そこは反省しつつ、次につなげられるように頑張ります」などと話し、笑顔はなかった。

また、G3・ラジオNIKKEI賞（福島芝1800メートル）で4着となったバドリナート（牡3、松永）は最後の直線で内側に斜行。9着のクカイリモク（牡3、堀）の進路が狭くなったとして、津村明秀騎手が7月11〜12日の2日間の騎乗停止となった。



（THE ANSWER編集部）