タレントの明日花キララ（37）が28日までに自身のインスタグラムを更新。出演予定だった番組への怒りをつづった。

明日花は、ストーリーズを通じて、YouTubeで配信されている人気オーディション番組「LAST CALL」のリアルイベント「LAST CALL COLLECTION」のリハーサルで起こったトラブルについて言及した。

「前日に名前を間違えた失礼な内容の台本が届きましたが、その件については丸一日謝罪もありませんでしたが、まあいいかと目を瞑りました」と前日に届いた台本に不備があった事を明かした。

また「本日出演が18時でリハは10時と言われていたので朝から1時間前には楽屋入りしてましたがリハには呼ばれず『もうステージ見れません』」と、リハーサル中の扱いについて報告。「その後1時間楽屋待機してましたが謝罪無し。さすがに人の時間を軽く見過ぎじゃないでしょうか」と運営の対応に怒りを露わにした。

続けて「なかなか呼びに来られなかったため、マネージャーが様子を見にステージへ向かったところ、 私が出演する予定だったステージのリハーサルは、私不在のまま進行していました」と記し「マネージャーは少しでも雰囲気を把握できるよう、急いでリハーサルの様子を撮影してくれましたが、その後『もうステージは見られません』とだけ伝えられました」と説明。「その後、私は約1時間待機し、直接お話しできる時間を設けました。しかし、スタッフの方も責任者の方も最後まで来られることはなく、 謝罪や説明も一切ありませんでした。 雨の中朝から何の時間なのかわからないまま帰りました」と告白した。

このイベントをめぐっては、同日、番組公式Xを通じて出演予定者4名が体調不良や諸事情を理由に出演を辞退するとの発表が。明日花の告白にネット上では「ブチ切れ」「これは流石にヤバい」「溝口さんと仲よさそうだったのに…」「もはやグダグダで運営が崩壊しとる」などの反応が寄せられている。