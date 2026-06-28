2026年6月28日（日） MLB ジャイアンツ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.6.28
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 5 - 0 [ブレーブス]
MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。
ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。
2回裏、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL、8番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 2-0 ATL
3回裏、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 SF 5-0 ATL
試合は5対0でジャイアンツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで5勝5敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで5勝6敗0S。
ここまでジャイアンツは34勝48敗で18.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ブレーブスは49勝32敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-28 13:24:45 更新