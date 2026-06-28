開催：2026.6.28

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 5 - 0 [ブレーブス]

MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。

2回裏、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL、8番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 2-0 ATL

3回裏、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 SF 5-0 ATL

試合は5対0でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで5勝5敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで5勝6敗0S。

ここまでジャイアンツは34勝48敗で18.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ブレーブスは49勝32敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 13:24:45 更新