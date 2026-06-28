2026年6月28日（日） MLB ブリュワーズ vs カブス 試合結果
開催：2026.6.28
会場：アメリカンファミリー・フィールド
結果：[ブリュワーズ] 2 - 8 [カブス]
MLBの試合が28日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。
ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するカブスの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。
1回裏、1番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CHC
4回表、3番 鈴木誠也 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 MIL 1-2 CHC
5回裏、7番 サル・フリリック 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-2 CHC
6回表、6番 ニコ・ホーナー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 MIL 2-3 CHC、7番 イアン・ハップ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 MIL 2-6 CHC
7回表、4番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 MIL 2-7 CHC
9回表、2番 マイケル・コンフォート 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 MIL 2-8 CHC
試合は2対8でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのデービッド・ピーターソンで、ここまで4勝6敗1S。負け投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで5勝4敗4S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.263となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-28 10:50:28 更新