開催：2026.6.28

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 8 [カブス]

MLBの試合が28日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するカブスの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。

1回裏、1番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CHC

4回表、3番 鈴木誠也 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 MIL 1-2 CHC

5回裏、7番 サル・フリリック 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-2 CHC

6回表、6番 ニコ・ホーナー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 MIL 2-3 CHC、7番 イアン・ハップ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 MIL 2-6 CHC

7回表、4番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 MIL 2-7 CHC

9回表、2番 マイケル・コンフォート 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 MIL 2-8 CHC

試合は2対8でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのデービッド・ピーターソンで、ここまで4勝6敗1S。負け投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで5勝4敗4S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.263となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 10:50:28 更新