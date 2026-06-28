ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。

所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養を続けていた。

最期は家人に「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じた。「まさに眠るように天に召されました」（関係者）。都内で営まれた告別式では、本人が好きだった黄色いバラで祭壇を飾り、棺には応援してくれたファンの手紙を納めたという。

美輪さんは1935年5月15日、長崎県長崎市で生まれた。実家は市内の遊郭の近くでカフェなどを経営していた。51年、上京し、国立音楽大学付属高校（東京都国立市）に入学（のちに中退）。52年、東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」でプロ歌手としてデビューした。

57年、フランス語のシャンソン曲「メケ・メケ」を自ら和訳してカバー。「丸山明宏」の名でレコードデビューを果たし、曲はその圧倒的な歌声、♪メケ メケ バカヤロー 情なしのケチンボ…などという独創的な歌詞でヒットした。

65年、実在の親子の話を基に作詞・作曲した「ヨイトマケの唄」を発売。6分近くに及ぶ大作で、♪今も聞こえる ヨイトマケの唄 今も聞こえる あの子守唄…と、弱い立場の人々への敬意や母親への感謝の思いを切々と歌い、大きな反響を呼んで、のちに代表作と言われるようになった。

NHK紅白歌合戦には計4回出場。2012年に「ヨイトマケの唄」、13年に「ふるさとの空の下で」、14年に「愛の賛歌」、15年に「ヨイトマケの唄」を歌った。

俳優としても活躍。67年、歌人の寺山修司さんが主宰する劇団「天井桟敷」旗揚げ公演に参加し、その後も舞台「毛皮のマリー」「黒蜥蜴」などに主演。97年、舞台「双頭の鷲」の再演で読売演劇大賞優秀賞を受賞した。

宮崎駿監督のアニメ映画「ハウルの動く城」（2004年公開）の荒地の魔女役や、NHK連続テレビ小説「花子とアン」（14年）のナレーションなどでも話題を呼んだ。

2005年から09年までテレビ朝日のトーク番組「国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉」に出演し、スピリチュアルブームの火つけ役を担った。

新聞や雑誌で多くの連載を持ち、スポニチ本紙でもコラム「明るい明日を」（2008年〜11年、第18回スポニチ文化芸術大賞グランプリ受賞）などを長年にわたって連載した。

20年から25年までNHK・Eテレ「美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室」に出演。豊かな人生経験を基に一般の人々の悩みに答えていた。25年5月30日の放送では、司会の高瀬耕造アナウンサーから90歳の誕生日を祝われ、うれしそうに笑みを浮かべる場面もあった。

多くの人を愛し、多くの人に愛された人生だった。