〈「中国人は列に並ばない」は本当だった…中国人女性YouTuberが語る、それでも割り込みしてしまう“切実なワケ”〉から続く

日本人、中国人、韓国人……一見似ているような東アジア人も、ちょっと観察すれば大体どこの人かわかるという。在日9年目の中国人YouTuber・むいむいの著書『私たちはどうしても日本にムキになる』（主婦と生活社）より、日本人だけが気づいていない“日本人の特徴”を紹介する。

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むいむい ©岡利恵子

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露出が少なく派手な色を使わないのが日本人

日本人、中国人、韓国人など、東アジアの人って一見同じように見えますが、それぞれ外見や挙動に特徴があって、ちょっと観察すれば大体どこの人か予想できちゃうもの。そして、実は日本人もすっごく個性的なんです。そこで外国をよく知るYouTuberの仲間たちに聞いた、日本人の特徴をご紹介します！

まずは、外見。アメリカで育った日本人のKayさん（※日本生まれ日本育ちの男性。アメリカで生まれ育った帰国子女Kayさんと夫婦で、アメリカと日本の違いを紹介するチャンネル「Kay&ZooKatsu」を運営）曰く、「日本人の服装は露出が少なくて、あまり派手な色を使わない」とのこと。

これは本当にそう！ 中国人はショッキングピンクやグリーンなどパキッとした派手色が大好きだし、韓国人は肩やお腹のちょい出し、ワンポイントスキニーなど体の一部を出している人が多い印象。アメリカ人は、全部出して、全部スキニー（笑）。

「美しい前髪スタイル」は日本人だけ

前髪を作っている人が多いのも日本人ならでは。個人的な見解では、日本の美容師さんの技術が優れているから。

海外の美容師さんは前髪のカットに慣れていないせいか、ギザギザになったり、若干斜めに切られちゃったりと、日本の美容室でやってもらえるような繊細な前髪スタイルはあまり期待できません。美しい前髪を楽しめるのは、日本だけ！

あと、オーストリア人のやなさんは「日本人は歯並びより脱毛にこだわる」って。私は日本に来て、ネットの脱毛広告があまりに多くて驚きました！

それから日本人は、眩しくてもあまりサングラスをかけませんよね。「サングラスをかけてる人がいないから、日本国内でかけている人を見ると、芸能人？って思っちゃう。日本人は海外のリゾートでもかけないけど、現地に長く住んでいる人はかけるかな」とKayさん。

確かに、中国人や韓国人は日常的にサングラスをかけるかも。

世界的に見ると…日本人の声は小さすぎる

声が小さいのも、日本人のすごくわかりやすい特徴。日本人は周りに迷惑をかけたくないという意識が強く、大きい声を出して騒ぐのは恥ずかしいことだと思っているから、とにかく声が小さい。日本の電車の静けさは、間違いなく世界一です！

公共交通機関でマナーモードが義務付けられているからか、携帯電話で話すときの声量にも敏感で、口元を手で隠す仕草をする人が多いけど、これも日本人ならでは。

Kayさんは、「日本人の団体客は、みんなで小さくまとまって、すごく静かにしている」から海外でも一発でわかるとのこと。確かに中国人や韓国人の団体客はワイワイ騒いでいることが多いから、静かにまとまっている団体客がいたら高確率で日本人。

中国人はよく声が大きくてうるさいって言われるけど、アメリカ人や韓国人も声の大きさは同じくらいです。世界的に見ると、日本人の声量が小さすぎるんだと思います。

日本とアメリカをよく知るZoo Katsuさん（※日本生まれ日本育ちの男性。アメリカで生まれ育った帰国子女Kayさんと夫婦で、アメリカと日本の違いを紹介するチャンネル「Kay&ZooKatsu」を運営）は「レジの店員さんや駅員さんなどは必要なときでも声が小さいのに、服屋やラーメン店とか居酒屋など一部の場所で、『いらっしゃいませー!!』って声がめちゃでかいのも不思議」だって。鋭い指摘だなぁ（笑）。

地面にカバン、ポケットに財布…「日本の治安の良さは異常です」

驚いたのは、抵抗なく地面にカバンを置く人がすごく多いこと。これ、中国人は絶対やりません。トイレの床とつながっている地面にカバンを置くのは衛生的にあり得ないんです。だから必ず台の上に置くし、電車内では隣の席に置いちゃう。これは良くないって日本人に突っ込まれそうですが（笑）、もちろん日本ではやりませんよ！

日本には、地面に置くこと前提で自立するよう底に鋲がついているカバンもあって、はじめは「何これ⁉︎」ってびっくりしました。ちなみにアメリカ人の場合は「地面に置くけど、置き方がもっと雑。日本人は自分のスペースの中に収めてきっちり置くけど、アメリカ人は大体、超はみ出てる」（Kayさん）

それから日本人男性は、パンツの尻ポケットに財布を入れたまま歩く人が本当に多い！ 治安がいい国っていう証拠でもあるんだけど、海外ではスってくださいと言っているようなもの。ちなみに私は北京にいた頃、スリ4回、ひったくり1回、空き巣1回を経験しています。中国の都会は物を盗られることが多く、スマホもポケットにそのまま入れていると、簡単にスられちゃうから気が抜けません。

Kayさんは、日本人の友人が海外に行くときにすごく心配になるみたい。日本の治安の良さはちょっと異常ですからね。

〈「第一印象はすごく良かった」ので付き合ってみたら…中国人女性YouTuberが感じた、日本人男性の“意外な落とし穴”〉へ続く

（とある中国人のむいむい／Webオリジナル（外部転載））