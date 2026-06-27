「商品が良ければ売れるは幻想だ」ビジネスの厳しい現実と天狗になる企業の末路

りゅう先生が自身のYouTubeチャンネルで「商品より仲間選びがビジネスの成否を決める！集客できる人間と組むと何が変わるのか」を公開した。「一番リスペクトする相手は集客ができる相手」と断言し、ビジネスにおける集客の絶対的な重要性と、市場を牽引する者の条件について鋭く解説した。



りゅう先生は、ビジネスの基本は新規およびリピートの集客であり、それに成功して初めて商品単価の引き上げが可能になると説明。しかし、優れた商品やサービスを持つ企業ほど、集客を担うパートナーに対して上から目線になりがちだと指摘する。「いいプロダクトを作ると、売らせてくれと人が集まる。するとプロダクト側は『俺たちの商品があるからだ』と錯覚し、天狗状態になる」と厳しい言葉を投げかけた。このような過信は、トレンドの変化や強力な競合が現れた際に集客元が離れ、事業崩壊を招く原因になると警鐘を鳴らしている。



動画の後半では、集客以上に重要なポイントとして、市場そのものを創り出す「マーケットメーカー」の概念を紹介した。りゅう先生は、既存の市場で競争するのではなく、「欲求を作り出したり、文脈を作り出したり、あるいは市場を設計するタイプの人」こそが長期的に無双できると主張。具体例としてライザップを挙げ、従来のジムを敵として設定し、「糖質制限」という新しい概念で業界の常識を覆したプロセスを解説した。



マーケットメーカーになる実践的な方法として、「既存の不満を探す」「新しい切り口をつける」「敵を作る」という3ステップの図解を示しつつ、独自の手順を指南。最後には「お客様に質問を投げかけ、自ら語らせることで教育と拡散が生まれる」と語り、単なる商品販売にとどまらず、顧客の価値観を根本から変革するマーケティングの真髄を伝えて動画を締めくくった。