開催：2026.6.27

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 7 - 1 [ドジャース]

MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

2回表、4番 ムーキー・ベッツ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 SD 0-1 LAD

2回裏、7番 タイ・フランス 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 SD 3-1 LAD

8回裏、8番 宋成文 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 5-1 LAD、9番 ロドルフォ・ドゥラン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 6-1 LAD、1番 フェルナンド・タティス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 7-1 LAD

試合は7対1でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで3勝5敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.294。さらに、パドレスの松井裕樹はこの試合で0.2回を投げ、1安打、0失点、0奪三振、防御率は1.63。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.0回を投げ、3安打（1本塁打）、3失点、2奪三振、防御率は4.88となっている。

ここまでパドレスは43勝37敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ドジャースは52勝30敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:44 更新