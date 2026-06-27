26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏と大矢明彦氏が、西武・カナリオにサヨナラ被弾を浴びた日本ハム・田宮裕涼捕手のリードについて言及した。

3−3の9回に登板した上原健太はカナリオに投じた初球カットボールがボール、2球目のカットボールでファウルにし1ボール1ストライクとすると、3球目のストレートをレフトスタンドに運ばれサヨナラ負けを喫した。

谷繁氏は「大矢さん僕ね、思ったのはカットボール、カットボール、ストレートじゃないですか。この場面でこの攻め方ってどうだったんだろう」と振ると、大矢氏は「キャッチャーの構えを見て、3球目かなりインサイドよっている。キャッチャーからすればボールでよかったのにという配球のボールなんですよね。ただ、注意しなきゃいけないのはホームランを打てるバッターにインサイドの内気のある時に行くというのは、かなりのコントロールのあるピッチャーか、ボールにはっきりできると確認できないといっちゃいけない」と自身の見解を述べた。

谷繁氏は「ちょっと不用意というかね、もっとジェスチャーをするとか、キャッチャーが要求する姿勢が欲しかった」と指摘し、大矢氏は「谷繁さんだったら多分スイングを見て、カナリオにあのボールをボールでいいよと要求するんだったら、もうちょっと寄るとか、大きくこいよとかやっていますよね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』