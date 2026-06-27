【超合金 CHOGO KIN LABUBU】 2027年2月発送予定（2次予約分） 価格：24,200円 プレミアム バンダイ 販売商品

世界的人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」が魂ネイションズとPOP MARTのコラボにより「超合金」となって発売が決定。6月12日から始まった予約分は完売となり、現在2次予約分の抽選販売がプレミアムバンダイで受付中だ。

「超合金 CHOGOKIN LABUBU」。2027年2月発送予定（2次予約分）。価格は24,200円プレミアムバンダイ販売商品

香港のアーティストKasing Lung氏の手によって生み出された「THE MONSTERS」を原作に持つキャラクター・LABUBU。近年国内でも大きなムーブメントとなったが、その生まれは2015年と既に10年以上が経過している、意外にも歴史あるキャラクターなのだ。

バッグなどに付けるアクセサリーのような感覚で注目されたLABUBUがまさかの超合金化

今回商品化される「超合金 CHOGOKIN LABUBU」は、その代理店であるPOP MARTとコラボし、作者のKasing Lung氏が監修し、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のメカデザインなどを担当したデザイナーのJNTHED氏がそのデザインを手がけている。

あの特徴的なシルエットや顔付きはそのままに、超合金ブランドらしいロボットスタイルとなっている

パーツを交換することで内部メカが見えるスタイルに。目の発光ギミックもある

ぬいぐるみが人気を博しているLABUBUだが、超合金ブランドということで、全身は硬質でメカニカル。ウサギのような耳や個性的な顔付きはそのままに、巨大ロボットのような姿となり、コクピットやバックパックにはミニLABUBUやTYCOCOが乗っている。もちろん本体の各所にはダイキャストが使われている。

ミニLABUBU2体とミニTYCOCOが付属し、搭乗が可能

超合金としての遊べるギミックももちろん用意されていて、ミニLABUBUやTYCOCOは乗り降りができるだけでなく、開閉するコクピットから降りるための滑り台パーツが付属する。展示されている姿の通り、フェイスパーツを交換することにより内部メカが見える様子も再現できる仕様だ。また目の発光ギミックや、飛行ポーズを取れるエフェクトとディスプレイ台が付属することにより、LABUBUの世界観を飾って楽しむことも可能だ。

コクピットはキャノピーが外れ、滑り台をセットできる

パーツを収納できる専用の台座も付属。滑り台はこちらにもセットできる

「超合金 CHOGOKIN LABUBU」は、2027年2月発送分の2次抽選予約がプレミアムバンダイの魂ウェブ商店で受付中。受付期間は8月2日23時までとなっている。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)POP MART.