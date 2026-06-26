渡辺美奈代、ガパオライス＆アスパラ料理など彩り豊かな手料理披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日までにオフィシャルブログを更新。手作りの夕食メニューや新潟で収穫したアスパラを使った一品、夫から絶賛された副菜を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
23日、渡辺は「夜ごはん」と題してブログを更新すると、この日のメインメニューがガパオライスだったことを報告。「今日は鶏ひき肉で作りました！」「豚ひき肉のときもありまーす」とつづり、その日の気分や食材に合わせてアレンジしていることを明かし、赤と黄色のパプリカが彩りを添えたガパオライスの調理中の写真を公開。
続いて更新した「収穫した」では、「新潟で収穫した アスパラで」と切り出し、自ら収穫したアスパラガスを使った「アスパラ、ベーコンソテー」を披露。みずみずしいアスパラと香ばしく炒めたベーコンを合わせた一品を紹介。
さらに、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が「大好物を作ってくれた奥さま」と題してブログを更新し、「大好物のゴーヤとツナのマヨネーズ和えを作ってくれた奥さま」と報告。「めちゃくちゃ美味しいです！byもやしくん」とコメント。
これらの投稿にファンから「何時も何時も えらい！！！」「ガパオライス！絶対美味しい」「ご家族皆さま、嬉しいですね」「自分で収穫した からより一層の美味しさですね」「新潟で収穫したアスパラでベーコンソテーめっちゃ美味しそう」「ゴーヤ苦手だけど美奈代ちゃんのレシピなら食べられそう」「パパさんの大好物を！嬉しいですね」「優しい」「真似して作りたい」「ゴーヤとツナマヨ！とっても美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続いて更新した「収穫した」では、「新潟で収穫した アスパラで」と切り出し、自ら収穫したアスパラガスを使った「アスパラ、ベーコンソテー」を披露。みずみずしいアスパラと香ばしく炒めたベーコンを合わせた一品を紹介。
さらに、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が「大好物を作ってくれた奥さま」と題してブログを更新し、「大好物のゴーヤとツナのマヨネーズ和えを作ってくれた奥さま」と報告。「めちゃくちゃ美味しいです！byもやしくん」とコメント。
これらの投稿にファンから「何時も何時も えらい！！！」「ガパオライス！絶対美味しい」「ご家族皆さま、嬉しいですね」「自分で収穫した からより一層の美味しさですね」「新潟で収穫したアスパラでベーコンソテーめっちゃ美味しそう」「ゴーヤ苦手だけど美奈代ちゃんのレシピなら食べられそう」「パパさんの大好物を！嬉しいですね」「優しい」「真似して作りたい」「ゴーヤとツナマヨ！とっても美味しそう」などの声が寄せられている。