日本一周中にすい臓がん「ステージ4」と診断されたことを公表し、その生きざまが大反響を呼んでいるみずき、こうへいによる旅系ユーチューバー「sunny journey〜サニージャーニー〜」が、26日までにYouTubeを更新。がんの複数転移の疑いがあり、再び入院することになったと報告した。

元保育士のこうへいとみずきが、軽キャンピングカーで車中泊しながら日本一周をしていく人気旅チャンネル。22年10月、みずきは膵腺房細胞がんの「ステージ4」と診断され、手術をしていた。

3年半ほど闘病し、現在は「抗がん剤や手術の結果、現在は治療せず経過観察の状態になっていました」という。だがこの日、「複数転移の疑いで入院することになりました」と報告した。

「先日のCT検査で複数転移の疑いがあると言われてしまいました。ついこの間乳がんの疑いばっかりだったのに、正直、またか…毎回何かあるなという気持ちです」と本音を吐露し、写真を用いながら詳細な状況を説明。子宮に近い部分と肺に転移の疑いがあるとした。

続けて「もし肺だけ1箇所のみの転移であれば、手術で取ってしまうという選択肢もあります。ですが子宮側の病変もがんだった場合、全身に広がっている可能性があるため、手術ではなく抗がん剤治療になると思います」といい、「その為、まずは入院して子宮頸の影に針を刺し、細胞をとって検査することになりました」と説明。「それが本当に癌なのかどうかを調べます。また結果が分かり次第ご報告します」と呼びかけた。

この動画には「どうか癌じゃ無い事、本当に祈ってます」「みずきさん！頑張って。絶対病気に勝つ！」「また来たか、また来たか…一つずつ消していこう」「なんでそんな苦しめるの。もういいじゃん。あんなに頑張ったんだから。穏やかに暮らさせてあげてよ。ガンじゃないことを祈ってます」「ゆっくりと養生してください。一日一日大切にしてください」と、応援の声が続々と寄せられた。