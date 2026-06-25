’24年4月に北海道旭川市の神居（かむい）大橋の欄干から当時17歳の女子高生を落下させたとし、殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた内田梨瑚被告（23）。旭川地裁は6月22日、検察の求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。

「事件の発端は、内田被告が写った画像を女子高生がSNSに無断転載したことでした。激怒した内田被告は女子高生を車に監禁して連れまわし、暴行を加えたといいます。高さ約10メートルある神居大橋では、女子高生を全裸にして土下座させたほか、橋の欄干に座らせて『落ちろ』『死ねや』などと脅して転落させたとみられています」（全国紙社会部記者）

内田被告は初公判で監禁については認めたものの、「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と起訴内容を否定。だが、内田被告の共犯者で懲役23年の実刑判決を受けた小西優花受刑者（21）は「梨瑚さんは被害者の子の肩甲骨のあたりを両手のひらで押しました」などと証言し、両者の主張に食い違いが生じていた。

迎えた判決では、裁判長が「被害者の人格や尊厳を踏みにじる非常に残虐で卑劣な犯行」と非難、「動機も短絡的かつ極めて自己中心的で酌量の余地は全くない」とした。争点となっていた殺意や殺害の実行行為が認められたのだった。

「求刑通りの判決となりましたが、検察が懲役27年を求刑した当初から、“軽すぎるのでは”と世間から批判の声が上がっていました。判決が言い渡された後には、男が法廷に侵入し、『死刑やろうが、ぼけ』『家族が報われるか』と叫んで暴れる事件も発生。女子高生の遺族も判決を受けて発表したコメントで、尊い娘の命が奪われたにもかかわらず、内田被告が27年後に自由の身になれることを疑問視していました」（前出・全国紙社会部記者）

判決に議論が巻き起こるほど、凄惨な事件を引き起こした内田被告。地元・旭川では“ワル”として名を馳せていたといい、一部報道では旭川の繁華街「3・6（サンロク）街」で未成年の“舎弟”を従えていたとも報じられている。

また、事件当初は担当刑事との“不倫疑惑”も取り沙汰され、判決後にはXでこんな声も上がっていた。

《そういや不倫相手の道警の警部補はどーなったんだろ》

《警察官と不倫もしてたの…?どうなってるの…?》

《内田被告が旭川中央署のX警部補と不倫関係にあったという件はどうなったのですかね？》（すべて原文ママ）

ある週刊誌記者は言う。

「内田被告が起訴された’24年7月、『週刊文春』で北海道警旭川中央署の警部補（当時）と不倫関係にあったことが報じられました。2人は旭川中央署の“御用達”だったというサンロク街のカラオケスナックで出会い、警部補には妻子がいたものの、次第に体の関係を持つように。この警部補はその後、偶然にも内田被告が起こした事件の担当刑事になったといいます。内田被告が逮捕後の取り調べで警部補との関係を自白し、北海道警もそれを把握したそうです」

当時SNSやネットでは、旭川中央署の刑事たちがカラオケスナックで盛り上がる様子や、内田被告と警部補が親密そうにする様子などを収めた写真も流出。本誌は内田被告と警部補の関係について北海道警を取材したが、「個別具体的内容については、回答を差し引かえます」と“ノーコメント”だった。

「この警部補は刑事職から外された後、’24年9月に訓戒処分を言い渡されたといいます。また、文春の続報によれば、すでに退職しているとのことです。内田被告の裁判で彼の名前が挙がることはありませんでしたが、内田被告の逮捕前から不倫関係にあったとされていることから、気になっている人も少なくないようです。内田被告の判決は大きく取り上げられたので、彼の耳にも届いているとは思いますが……」（前出・週刊誌記者）

元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「刑事が殺人の容疑がかかっている人物と不倫していたとすれば、前代未聞です」と断じ、北海道警察の対応について「内規の訓戒処分にして、本人に辞職を迫ったのかもしれません」と推察する。

さらに、本事件について“疑念”が拭えないことがあるといい、「なぜ検察は、内田被告と不倫関係にあったとされる刑事に言及しないのか。そこに違和感を覚えます」と指摘。その理由について、こう続ける。

「内田被告と不倫関係にあったというのは事実か否か、もしあったとすれば、この刑事は内田被告に対して“異変”を感じていなかったのか。そうした疑念は払拭されていないので、検察は言及するべきだったのではないでしょうか」

内田被告は控訴しない方針だというが、ひとりの少女の命を奪った罪とどう向き合っていくだろうか。