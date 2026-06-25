1児の母でタレントの神田うのが、6月22日、自身のInstagramを更新。娘の進路相談のために出席した食事会での “セレブ全開” コーデが話題となっている。

「神田さんはこの日、《娘の進路についてパパ（夫）と先生方と4人でお食事会》と投稿。14歳の娘さんの進路について、夫や学校関係者らと話し合う場を設けたことを明かしました。

しかし、その後に続いたのは娘さんの進路や学校選びの話ではなく、自身のファッションの話題でした。

《モザイクドゥチェのケープとミニケリーのお色がバッチリ合ったので初めてセットでコーディネートしてみたよ》

とつづり、高級ケープとエルメスのミニケリーの “色合わせ” に満足した様子を報告。公開された写真では、白いミニワンピースに高級毛皮ケープを羽織り、生足を大胆に披露していました」（芸能記者）

さらにフレーム部分に装飾が施された存在感たっぷりの大ぶりなサングラスに、ゴールド系のブレスレットまで合わせた、ゴージャスな装いを披露した。

娘の進路相談というより、セレブのパーティー会場に向かうかのような華やかさだった。モザイクドゥチェのケープであれば、100万円はくだらない。全身では、一体いくらになるのか……。

そんな神田だが、以前には “場違いコーデ” で波紋を呼んだこともある。

「2022年には、海外へ向かう長時間フライト中、パーカーのファスナーを全開にし、自身がプロデュースするナイトブラを見せた状態の写真をInstagramに投稿。リラックス目的だったようですが、一部から批判の声があがりました。

今回はそうした批判の声は少なそうですが、常日頃からハイブランドを身に着けている神田さんだからこそ、さまざまな声が集まってしまうのでしょう」（同前）

この投稿の翌日には、父の日についての投稿をしていた神田。家族仲は良好のようだが、何気ない投稿があらぬ批判を呼ぶことがないといいが……。