6月21日、地下アイドルグループ「みみっchu」の川井めるが自身のXを更新。山手線で隣に座った男性から痴漢被害を受けたとして、動画を公開し波紋を呼んでいる。

約30秒の動画には、白いミニスカート姿の川井の隣で、白いパンツにストライプ柄のシャツを着た男性が座る様子が映っている。男性の手は自身の太ももの上ではなく、川井との境界に近い座席シート上に置かれたままだった。

「川井さんは、この男性の行為について、《何度も私の太ももに触れていて》と説明。その一方で、《もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれない》ともつづっています。

さらに《私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います》と自らにも非があった可能性に言及しながら、《ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました》と、自分の太ももに男性の手が何度も当たっていたと訴えていたのです」（芸能記者）

2025年9月にデビューした『みみっchu』の川井は、黒髪ツインテールがトレードマーク。そんな彼女の告発に対し、Xでは“小指で触ろうとしている”といった声や、“冤罪なら取り返しがつかない”と、動画公開そのものへの疑問も寄せられていた。

「川井さんは翌22日、再びXを更新。動画を投稿した理由について、

《電車を利用するすべての人が気をつけて安心安全を心がけてくれればいいなと思ったのがきっかけでした》と説明しています。

さらに当時の状況についても、

《実際起こっている時は正直何が起こってるのかわからなくてプチパニックを起こしてしまい》

《だんだん確信に変わってきたあたりから動けなくなって怖くて声が出なくなり、色々考えた末動画をとらなきゃと咄嗟の判断で撮りました》

と経緯を明かしています」（全国紙記者）

ただ一方、冤罪リスクを懸念する声もある。

「事実関係が確定していない段階での拡散が冤罪やネットリンチにつながりかねないという懸念も、根強く存在します。実際に無実を訴えながら長期間にわたり裁判で争ったケースや、SNSで個人が特定され社会的制裁を受ける事例も問題視されてきました」（同前）

痴漢被害を訴える勇気ある告発か、ネットリンチを誘発する“晒し”かーー。議論はしばらく続きそうだ。