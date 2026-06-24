6月23日、ディズニー・スタジオの公式Xが更新され、7月31日公開の実写版映画『モアナと伝説の海』の日本版予告映像が解禁された。あわせて、日本語吹き替え版で主人公・モアナ役を7人組ガールズグループ・ME:IのTSUZUMI、マウイ役を歌舞伎役者の尾上（おのえ）松也が務めることも発表され、SNSではさまざまな反応が寄せられている。

今回の発表では、TSUZUMIが劇中歌『どこまでも 〜How Far I’ll Go〜』も担当することが明らかになった。公開された予告映像では実際にその歌声を聴くことができ、透明感のある歌唱力に注目が集まった。

SNSでは、《歌声めちゃくちゃいい！！》と期待の声があがる。その一方で、《なんで声優変えたんだ》と、アニメ版映画からの声優交代を嘆く声もあがった。

「2017年に公開されたアニメ版では、モアナ役を女優で歌手の屋比久知奈さんが担当しました。その際もマウイ役は尾上さんが演じたので、今回、モアナ役のみ交代したことに疑問の声があがったのでしょうね」（芸能ジャーナリスト）

屋比久本人は今回の発表を歓迎しているようで、発表当日には、自身のSNSで《TSUZUMIさんの演じるモアナ、とっても楽しみです！！！！！！》とエールを送った。

「ファンのなかには、前任者との比較を気にする人もいますが、屋比久さん自身が前向きなメッセージを発信したことは大きいでしょう。同じキャラクターでも、演じる人が変われば表現も変わります。実写版ならではの新しいモアナ像を期待する声も少なくありません」（同前）

TSUZUMIは2024年4月、ME:Iとしてデビューシングル『MIRAI』でメジャーデビュー。同作のリード曲『Click』はキャッチーな振り付けが話題を呼び、ミュージックビデオもYouTubeで3000万回を越える再生数を記録している。

「ディズニー作品の吹き替えは幅広い世代の目に触れる機会があります。TSUZUMIさん個人にとって大きな挑戦であることはもちろん、ME:Iにとっても、グループの認知度をさらに広げるきっかけになる可能性があります。

TSUZUMIさんは、グループのボーカル担当として、その歌唱力が高い評価を集めています。TikTokなどのショート動画で見せる愛嬌はファンからも人気ですし、はまり役かもしれませんね」（同前）

オーディションでつかみ取った大役で、TSUZUMIがどのような存在感を見せるのか注目だ。