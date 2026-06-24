【速報】群馬・高崎 血まみれで倒れ死亡の女性は市内に住む28歳女性と判明 被害者の近くには血の付いた刃物 首には刺し傷
きょう未明、群馬県高崎市で女性が殺害されているのが見つかった事件で、警察は、死亡したのは高崎市に住む吉田千夏さん（28）だと明らかにしました。
きょう午前3時ごろ、「高崎市の駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている」と110番通報がありました。
警察官が駆けつけたところ、女性が血まみれで倒れていて、その後、死亡が確認されました。
警察は女性の身元の確認を進めていましたが、死亡したのは高崎市に住む28歳の吉田千夏さんだと明らかにしました。発見時、吉田さんの近くには血の付いた刃物が落ちていて、首には刺し傷などがあったということです。
警察は、吉田さんの知人男性が事情を知っているとみて現場から逃走した車を捜していたところ、午前4時ごろ、現場からおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市で、吉田さん名義の乗用車が事故を起こしているのが見つかりました。
警察によりますと、乗用車は30代くらいの男性が運転していて、その後、死亡が確認されたということです。
警察は吉田さんが殺害された事件との関連を調べています。