休養中のバナナマン日村勇紀、近影公開 ホルモン専門店の投稿に反響「お元気そうでうれしい」「ご夫婦で！」
休養中のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が、24日までにホルモン専門店・アダチホルモンのインスタグラムに登場。近影がアップされ、反響を呼んでいる。
【写真】笑顔で！休養中のバナナマン日村勇紀、近影公開
インスタでは「まさか…！！まさかの事件です。先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！こんな奇跡あってもいいんでしょうか？！オープンから数ヶ月のホルモン屋を見つけて来てくださるなんて奇跡以外ありません。SNSを見て来てくださったとの事で…SNSやっててよかったー。アダチホルモンをとっても美味しいですと言ってくださりスタッフ一同大喜び。更なる自信を頂きました！！」と写真を添えて投稿。
続けて「プライベートでのご来店だったのでご迷惑にならない程度に色紙とお写真を一緒に撮って頂きました（舞い上がってしまって隠していた興奮が出ちゃっていたかもしれません、ごめんなさい）。お休みされていると聞いていたので元気なお姿を拝見できて嬉しかったです。アダチホルモンがほんの少しでも日村様の元気になるお手伝いができたのなら幸いです」と伝えている。
ファンからは「日村さん、お元気そうで何より」「お元気な姿を見られてうれしい」「ご夫婦で！」「ゆっくり休んでほしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
日村をめぐっては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。
【写真】笑顔で！休養中のバナナマン日村勇紀、近影公開
インスタでは「まさか…！！まさかの事件です。先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！こんな奇跡あってもいいんでしょうか？！オープンから数ヶ月のホルモン屋を見つけて来てくださるなんて奇跡以外ありません。SNSを見て来てくださったとの事で…SNSやっててよかったー。アダチホルモンをとっても美味しいですと言ってくださりスタッフ一同大喜び。更なる自信を頂きました！！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「日村さん、お元気そうで何より」「お元気な姿を見られてうれしい」「ご夫婦で！」「ゆっくり休んでほしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
日村をめぐっては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。