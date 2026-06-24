「トータル25キロ痩せました」中川翔子、“スッキリ”最新ショットを公開 昨年9月に双子の男児を出産
タレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。長男＆次男との親子3ショットなどを添え、近況を伝えた。
【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット
中川は「イラストやお仕事やることでバタバタ！ありがたい！」と、充実した日々を過ごしていることを報告。
昨年9月に誕生した双子については「成長が日々著しいです！」と話し、「きのう、ハイハイで爆笑しながら追いかけっこしてた！素早く逃げる弟とむちむちゆっくり追いかけるお兄ちゃん かわいすぎた！」と仲良く遊ぶ兄弟のほほ笑ましい様子を紹介した。
また「お兄ちゃんもつかまり立ち頑張ってるし 弟は手を離して立てる時間増えてきた」とも明かし、「成長うれしくてちょっとさみしい 見逃さないよう毎日を噛み締めて抱っこしなきゃ」と母の素直な心境をつづった。
さらに、産後のダイエットにより「いまトータル25キロ痩せました」とうれしそうに語りつつ、「あと5キロがんばりたい、、！」とストイックさをのぞかせていた。
コメント欄には「しょこたん、充実してるね！」「双子ちゃんかわいい」「子どもの成長って早いですよね」「マイナス25キロ 努力が素晴らしいですね」「ダイエット無理のないようにしてください」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット
中川は「イラストやお仕事やることでバタバタ！ありがたい！」と、充実した日々を過ごしていることを報告。
昨年9月に誕生した双子については「成長が日々著しいです！」と話し、「きのう、ハイハイで爆笑しながら追いかけっこしてた！素早く逃げる弟とむちむちゆっくり追いかけるお兄ちゃん かわいすぎた！」と仲良く遊ぶ兄弟のほほ笑ましい様子を紹介した。
さらに、産後のダイエットにより「いまトータル25キロ痩せました」とうれしそうに語りつつ、「あと5キロがんばりたい、、！」とストイックさをのぞかせていた。
コメント欄には「しょこたん、充実してるね！」「双子ちゃんかわいい」「子どもの成長って早いですよね」「マイナス25キロ 努力が素晴らしいですね」「ダイエット無理のないようにしてください」など、さまざまな声が寄せられている。