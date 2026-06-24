セブン‐イレブン、ヘインズと初コラボ“牛モチーフ”の限定アパレル4種を発売 Tシャツは税込3850円
セブン‐イレブン・ジャパンは、ベーシック アパレルブランド「ヘインズ（Hanes）」と初めてコラボレーションしたアパレルアイテム全4種を、全国のセブン‐イレブン店舗限定で7月11日から順次発売する。
【別カット】セブン×ヘインズ！デザインやパッケージにこだわり光るコラボ商品
ヘインズは1901年にアメリカ・ノースカロライナ州で誕生したベーシックアパレルブランド。快適性を追求したものづくりで知られ、「THE KING OF PACK T-SHIRTS」と称されるパックTシャツをはじめ、肌着やボトムス、ソックスなど幅広いアイテムを展開している。
今回のコラボでは、肉厚で耐久性に優れたTシャツ『BEEFY-T』と、綿高混率による快適な履き心地が特徴の『BEEFYクォーターレングスソックス』という、ヘインズのロングセラー2商品をベースに採用。
ヘインズのブランドアイコンである牛のワッペンや刺しゅうをセブン‐イレブンのコーポレートカラー「セブンオレンジ」「セブングリーン」「セブンレッド」の3色で彩り、カタカナで「ビーフィー」を配した遊び心あふれる特別仕様のデザインとなっている。
『Hanes×セブン‐イレブンBEEFY-TクルーネックTシャツ』は、ホワイトとブラックの2色展開。サイズはM、L、XLを用意し、価格は税込3850円。左胸には3色カラーを用いた牛のワッペンを配置し、左袖にはカタカナで「ビーフィー」のプリントを施した。シンプルなデザインの中に遊び心を加えた仕上がりとなっている。
また、『Hanes×セブン‐イレブンBEEFYクォーターレングスソックス』は、ホワイトとブラックの2色展開で、23〜25センチと25〜27センチの2サイズを用意。価格は税込1265円。左右外側にはTシャツと同様に3色カラーの牛モチーフの刺しゅうをあしらい、足底には「ビーフィー」の文字を編み込みで表現した。
パッケージにも特別仕様を採用。商品デザインと連動し、「セブンオレンジ」「セブングリーン」「セブンレッド」の3色を取り入れた限定デザインとなる。
企画担当者は今回の取り組みについて、「『コンビニ服＝緊急用や定番品』という枠を超え、ファッション好きの皆様に向けて本格的なカルチャーを発信したいという想いから企画がスタートした」と説明。「セブン‐イレブンでおなじみの3色カラーを落とし込んだ牛ワッペンやカタカナ表現など、ストリートで映える『ここでしか買えない限定感と遊び心』にこだわりました」とコメントしている。
【別カット】セブン×ヘインズ！デザインやパッケージにこだわり光るコラボ商品
ヘインズは1901年にアメリカ・ノースカロライナ州で誕生したベーシックアパレルブランド。快適性を追求したものづくりで知られ、「THE KING OF PACK T-SHIRTS」と称されるパックTシャツをはじめ、肌着やボトムス、ソックスなど幅広いアイテムを展開している。
ヘインズのブランドアイコンである牛のワッペンや刺しゅうをセブン‐イレブンのコーポレートカラー「セブンオレンジ」「セブングリーン」「セブンレッド」の3色で彩り、カタカナで「ビーフィー」を配した遊び心あふれる特別仕様のデザインとなっている。
『Hanes×セブン‐イレブンBEEFY-TクルーネックTシャツ』は、ホワイトとブラックの2色展開。サイズはM、L、XLを用意し、価格は税込3850円。左胸には3色カラーを用いた牛のワッペンを配置し、左袖にはカタカナで「ビーフィー」のプリントを施した。シンプルなデザインの中に遊び心を加えた仕上がりとなっている。
また、『Hanes×セブン‐イレブンBEEFYクォーターレングスソックス』は、ホワイトとブラックの2色展開で、23〜25センチと25〜27センチの2サイズを用意。価格は税込1265円。左右外側にはTシャツと同様に3色カラーの牛モチーフの刺しゅうをあしらい、足底には「ビーフィー」の文字を編み込みで表現した。
パッケージにも特別仕様を採用。商品デザインと連動し、「セブンオレンジ」「セブングリーン」「セブンレッド」の3色を取り入れた限定デザインとなる。
企画担当者は今回の取り組みについて、「『コンビニ服＝緊急用や定番品』という枠を超え、ファッション好きの皆様に向けて本格的なカルチャーを発信したいという想いから企画がスタートした」と説明。「セブン‐イレブンでおなじみの3色カラーを落とし込んだ牛ワッペンやカタカナ表現など、ストリートで映える『ここでしか買えない限定感と遊び心』にこだわりました」とコメントしている。