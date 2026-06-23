23日（火）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。

中国で行われた予選ラウンド第1週を、2勝2敗で終えたポーランド代表。自国開催の第2週ではベルギー代表やトルコ代表、ドイツ代表、アルゼンチン代表と対戦する。

第2週のメンバーに選出されたのは18名。2024-25シーズンにサントリーサンバーズ大阪でプレーしたアレクサンデル・シリフカや、アウトサイドヒッターのウィルフレド・レオンらが名を連ねた。なお、レオンは第2週からの参加となる。

第2週の初戦、FIVB世界ランキング2位のポーランド代表は25日（木）3:00よりベルギー代表と対戦する。

■男子ポーランド代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー



▼アウトサイドヒッター

ミコワイ・サヴィツキ

ウィルフレド・レオン

アレクサンデル・シリフカ

アルトゥル・シャルプク

ミハウ・ギエルゾット



▼ミドルブロッカー

バルトウォミエイ・レマンスキ

ヤクブ・マイクシャク

シモン・ヤクビシャク

マテウシュ・ポレンバ

ヤクブ・ノヴァク



▼セッター

マルチン・コメンダ

ヤン・フィルレイ



▼オポジット

アレクセイ・ナセヴィッチ

バルトウォミェイ・ボウォンジ

ケヴィン・ササック



▼リベロ

ヤクブ・ポピフチャク

ヤクブ・チュナイティス

マクシミリアン・グラニエチュネ