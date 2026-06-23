ポーランド代表がVNL第2週のメンバーを発表！ レオンやシリフカらが選出
23日（火）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。
中国で行われた予選ラウンド第1週を、2勝2敗で終えたポーランド代表。自国開催の第2週ではベルギー代表やトルコ代表、ドイツ代表、アルゼンチン代表と対戦する。
第2週のメンバーに選出されたのは18名。2024-25シーズンにサントリーサンバーズ大阪でプレーしたアレクサンデル・シリフカや、アウトサイドヒッターのウィルフレド・レオンらが名を連ねた。なお、レオンは第2週からの参加となる。
第2週の初戦、FIVB世界ランキング2位のポーランド代表は25日（木）3:00よりベルギー代表と対戦する。
■男子ポーランド代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー
▼アウトサイドヒッター
ミコワイ・サヴィツキ
ウィルフレド・レオン
アレクサンデル・シリフカ
アルトゥル・シャルプク
ミハウ・ギエルゾット
▼ミドルブロッカー
バルトウォミエイ・レマンスキ
ヤクブ・マイクシャク
シモン・ヤクビシャク
マテウシュ・ポレンバ
ヤクブ・ノヴァク
▼セッター
マルチン・コメンダ
ヤン・フィルレイ
▼オポジット
アレクセイ・ナセヴィッチ
バルトウォミェイ・ボウォンジ
ケヴィン・ササック
▼リベロ
ヤクブ・ポピフチャク
ヤクブ・チュナイティス
マクシミリアン・グラニエチュネ