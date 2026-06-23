黒沢清監督の新作「黒牢城」の公開が１９日から始まった。

戦国武将・荒木村重を主人公に据えた同名の小説を原作にした、監督初の時代劇。ずしりとした重みと、黒沢作品らしい深い陰影に満ちたミステリーに仕上がっている。作品全体から、過去の日本の時代劇映画へのリスペクトも感じ取れる。その狙いを監督に聞いた。（浅川貴道）

戦国武将の荒木村重は、主君・織田信長を裏切り、自分の城に籠城した末、城から落ち延びて生きながらえる。原作である米澤穂信の小説に描かれた、村重に関する解釈に引かれたことが、映画化のきっかけだったという。「以前から村重という人物に興味があった。一般には、一人で逃亡した卑怯者（ひきょうもの）として知られるが、僕はそういう人に引かれるんですよ」

籠城中の村重（本木雅弘）の元に敵の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）が訪れ、投降を促す。村重は投降を拒み、官兵衛を城の地下牢（ろう）に投獄する。折しも城内では様々な怪事件が起きる。村重は獄中の官兵衛の協力を仰ぎながら事件を解決していく。本作がユニークなのは、徹底した会話劇であり、刀剣による派手な立ち回りが少ない点だ。

「一般的な時代劇はチャンバラが中心だが、この作品は違う。そこが面白い」と原作を評し、村重と官兵衛の関係が、城主と囚人から始まり、謎を解きながら物語が進行するとともに変化していく過程をじっくりと撮った。

作品の特色は、主に１９５０年代前後の日本映画の名作を思わせる重厚な表現だ。「戦国時代を描くために、古典的な時代劇を学び直すところから始めた」と語る。参考にした作品として、「蜘蛛巣城（くものすじょう）」（黒沢明監督）、「元禄忠臣蔵」（溝口健二監督）といった日本映画史に残る名作を挙げた。その上で、「往年の時代劇では、人の動き方や配置は（歌舞伎などの）舞台から来ている。その基本は外したくなかった」と、演出の勘所を明かす。

過去の作品へのオマージュに加え、何者かが潜んでいるような濃い闇の描写など、監督らしい表現が混然となり、古くて新しい強烈な個性を放つ一本となった。

村重の逃亡についても、「脱落した人はダメ、ではない。偏った一方的な価値観から離れてみたら、人は自由になれる」と現代的な視点を提示する。

「ＣＵＲＥ」「回路」などのホラー作品、海外の映画祭で好評を博した「トウキョウソナタ」「スパイの妻」といった人間ドラマでも知られる世界的名匠の新作は、５月のカンヌ国際映画祭で世界初上映され、熱狂的な拍手と歓声で迎えられた。上映後の記者会見では、「社交辞令ではなく、本気で祝福してくれていた」と、ほっとした表情を見せていた。