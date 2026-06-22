俳優の大島優子（37）の近影に「ビジュよすぎる」「初めて見たかも」など、驚きの声が寄せられている。

【映像】大島優子の激変姿や近影（複数カット）

2021年7月、俳優の林遣都（35）との結婚を発表し、2023年1月に第1子、2025年5月には第2子を出産したことを報告していた大島 。これまでInstagramで、金髪へと変貌を遂げた激変ショットや、「キッシュ美味しくできたにしても写真下手すぎて泣けるこれじゃ美味しく見えないじゃん」と自虐した手料理など、日常の様子を発信してきた。

近影に驚きの声「ビジュよすぎる」「初めて見たかも」

2026年6月20日の投稿では、「『パウ・パトロールザ・ダイノ・ムービー』に声優吹き替えで出演させていただきますジャングルのエキスパート・ハーパー役です以前から子どもと一緒に見ていたパウパトで吹き替えをさせていただけるなんて、思ってもみなかったです」と、ショートカット of 最新ショットを添えて、アニメ映画の声優を務めることを明かした。

この投稿に、ファンからは「おめでとう！」「楽しみだねぇ〜ファイト」「え…待ってビジュよすぎる」「優子ちゃんのショートヘア、初めて見たかもすごい似合ってるね」など、様々な反響が寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）