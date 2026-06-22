株式会社ケンコー・トキナーは、ZHIYUNのポータブルRGBライト「FIVERAY M60 Ultra」を6月19日（金）に発売した。価格はオープン。直販価格は2万7,800円。

重量430gのハンディタイプながら、出力60WのLEDライト。片手での操作やポケットへの収納も容易としている。

各ランプビーズに独立したレンズを搭載したことで、従来のポケットライトと比較して光効率が約6倍向上したという。1mの距離で最大6,490luxの照度を実現した。

2,700Kから6,500Kまでの色温度の変更に加え、フルカラーRGB（HSI）モードを搭載する。

電力：60W 色温度：2,500～10,000K 演色性：CRI ≥ 95 / TLCI ≥ 97 照度：6,490lux（1m、6,500K） 動作時間：約30分（100%出力時） / 160分（CCT-4300Kで20%出力時） 充電方式：USB Type-C（PD/QC対応） マウント：1/4インチネジ穴 外形寸法：150×80×37.3mm 重量：430g 付属品：M60 Ultraライト本体、充電ケーブル（Type-C）、マグネティックディフューザー、マグネティックハニカムグリッド