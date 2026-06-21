

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した三田悠貴





「軽トラ女子」としてSNSでバズっているGカップグラドルの三田悠貴（みた・ゆうき）ちゃんが、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに登場。柔らかく、まあるい爆乳を思う存分堪能できるグラビア、ドキドキと妄想が止まらない！

【写真】三田悠貴のまあるい爆乳

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【軟乳だからこその苦労とは？】

――三田ちゃん、今回も迫力満点のグラビアでした！

三田 今回の撮影は、私がこれまでグラビアを4年やってきて、あまり挑戦したことのないものでした。シンプルなスタジオで、表情とポージング、衣装で見せていくみたいな。お気に入りの衣装は、レインボーのビキニ。自分でも信じられないくらい爆乳で、何か炸裂していましたね（笑）。

――確かに！ ほかの衣装もスゴかったです。胸の軟らかさが伝わってくる写真ばかりで。

三田 私、めっちゃ軟乳なんですよ。すぐに流れちゃうから、スタイリストさんは大変だったと思います。だから、プライベートだとすごく苦労するんですよ。肩が出るような服を着るとき、下着のストラップが肩から出ないようにバンドゥタイプを着るんですが、うまく固定できなくてハミ出しちゃうことも。

あと、パッド付きのブラトップってあるじゃないですか。あれも着られるものと着られないものがあって、先日ネットで買ったブラトップはハミ出ちゃってダメでした。8000円くらいしたのに（泣）。

――寝るときも大変そうですね。

三田 ブラジャーなしであおむけに寝ると、左右に胸が流れて板みたいになるんですよ（笑）。だからナイトブラは必須ですね。

――カラダづくりはどうしていますか？

三田 最近はピラティスに通っていて、インナーマッスルを鍛えています。猫背を矯正したくて、背中と二の腕がメイン。今回のグラビア、肩甲骨がきれいに浮き出ているカットが使われていてうれしかったです！

――最近のプライベートでのトピックスはありますか？

三田 大型の自動車免許を取ろうと思って教習所に通っています。まず中型の免許を取って、次に大型みたいな。夏までには取れていると思うんですけど。

――大型なんてスゴい！

三田 今は「グラドル」と「軽トラ女子」の肩書で活動しているんですけど、将来を考えたときにもう一個あったほうがいいかなって。あと、実家が運送会社をやっているので、いずれ親の仕事も継げるかなって思っています。

――めっちゃしっかりしていますね。トラックの運転は難しい？

三田 教習所内で運転しているんですけど、かなり苦戦しています。もともとマニュアル免許だったのでそこは大丈夫だったんですけど、車幅と長さが軽トラとは違いすぎて、サイズ感にビビっています（笑）。教習所の兼ね合いで実家にしばらく帰っていたので、おばあちゃんのごはんが最高でしたね。

――何が一番好きなの？

三田 カレーライスと煮物。自分で作ろうと思っても、おばあちゃんの味は再現できなくて。

――久々の実家暮らしはどうでした？

三田 晩ごはんがめっちゃ早くて、夕方の5時にはみんなそろって食べるんです。それから8時までにはカラスの行水のように次々とお風呂に入って、9時くらいには就寝。しかも、朝は4時に起きるんですよ。

私は自分の部屋がもうないので、リビングで寝ているんですが、みんな集まるから必然的に起こされてすっかり健康的になりました。

――地元の友達と遊んだ？

三田 私、実家に帰ると門限が夜の10時で、容赦なくカギをかけられちゃうんです。だから、外で遊ぶっていうより、友達を実家に呼んでお酒を飲んだりしていました。うちの家族もそのコと仲良しだから、それで全然問題なくて。

――大型免許を取ったら何をしたいですか？

三田 『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ）で軽トラ女子として全国を巡っていますが、いつか大型トラックにも乗ってみたい。あと、トラックを絡めたグラビアもやってみたいので、週プレさん、その際はお願いします！

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●三田悠貴（みた・ゆうき）

1998年5月7日生まれ 岐阜県出身

身長156cm B96 W59 H88

趣味・特技＝ウオーキング、料理、運転（マニュアル車）

○『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出演中。ファースト写真集『み・た・い？』（ワン・パブリッシング）が発売中！

公式X【@mitachan_y】

公式Instagram【@mitachan_y】



三田悠貴デジタル写真集『体温を感じて』 撮影／カノウリョウマ 価格／1870円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／カノウリョウマ