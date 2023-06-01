【ヒューストン（米国）２１日＝岡島智哉】◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

森保ジャパンの「裏カード」となる一戦が行われ、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４とした。第１戦でチュニジアを５―１で下したスウェーデンだったが、今度は大敗で勝ち点を伸ばせなかった。

＊ ＊ ＊

この結果を受けて、日本時間１３時のキックオフでチュニジア戦に臨む森保ジャパンの“現在地”が、ハッキリしてきた。

勝ち点を４に伸ばしたオランダは、１次リーグ突破をほぼ手中に収めた。２位以内は確定していないものの、一般的に３位通過の“セーフティーライン”と言われる４ポイントの獲得に成功した。

スウェーデンは勝てば突破が確定していたものの、持ち越しに。勝ち点３のまま、第３戦の日本戦を迎える。

日本のチュニジア戦の結果次第で、Ｆ組の勝ち点は以下のようになる。

【日本が勝利】⑴オランダ４、⑵日本４（得失点次第で１位）、⑶スウェーデン３、⑷チュニジア０

【日本が引き分け】⑴オランダ４、⑵スウェーデン３、⑶日本２、⑷チュニジア１

【日本が敗戦】⑴オランダ４、⑵スウェーデン３、⑶チュニジア３、⑷日本１

＊ ＊ ＊

日本はチュニジア相手に引き分けると３位、敗れると最下位で最終戦を迎えることになってしまう。

一方、勝利すれば勝ち点を４に伸ばすため、突破に関しては“ほぼ確実”のラインに達する。あとは何位での通過になるのかというところだ。

１位通過だとＣ組２位、２位通過だとＣ組１位との対戦となるため、１位での通過が望ましいとされるが、そうなるとこの日、オランダが４点差をつけてスウェーデンに勝利したことが響いてくるかもしれない。

日本はチュニジア、スウェーデンに２連勝したとしても、オランダが次戦でチュニジアに勝利すれば勝ち点７で並ぶ。そうなると、現時点で得失点差＋４のオランダを上回るには、残り２試合で大量得点での勝利が必要となる。