フランスで１７日に閉幕した先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）では、最終日の昼食会に各国の人工知能（ＡＩ）企業トップらが呼ばれ、ＡＩの安全な利用などを各国首脳と議論した。

日本から代表で出席した新興企業「サカナＡＩ」の伊藤錬・共同創業者が１８日、ＡＩを巡る輸出規制や利用のあり方について寄稿した。

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Ｇ７サミットの締めくくりの昼食会には、米オープンＡＩや米アンソロピックの最高経営責任者（ＣＥＯ）らも参加した。

議論の背景にあったのは、米政府が今月１２日にアンソロピックに対して最先端ＡＩモデル「クロード・ミュトス５」などの外国人への提供停止を命じた輸出管理措置である。これまで各国は、米国の最先端モデルを利用しながら、ＡＩサービス、最先端半導体、通信インフラなどそれぞれの強みを競ってきた。

しかし、米政府の輸出管理措置以降、ＡＩは国家に管理される戦略技術へと変わりつつある。これからは、どのＡＩモデルが優れているかだけではなく、どのＡＩモデルにアクセス（接続）できるかが安全保障や外交の問題になる。

対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」の日本版を作ることが、ＡＩへのアクセス（接続）問題の解決策となり得るのか。ＡＩ技術の進歩は速く、優位性はすぐに追いつかれる。日本が兆円単位の投資をして米国の巨大テック企業と同じ土俵で競うことは、現実的ではない。

重要なのはＡＩモデルを持てるかではなく、必要な時に必要なＡＩモデルにアクセスできるかだ。

日本が取るべき対応は明確だ。第一に、米国に対し、先進７か国（Ｇ７）諸国へのアクセス維持を働きかけることだ。Ｇ７各国は価値観を共有するだけでなく、安全保障上の利害も共有している。日本の安保を支えることは米国自身の利益にもかなう。ＡＩはいまだ発展途上の技術であり、将来像は誰にも見通せない。だからこそ、米国のモデル開発力、日本を含む同盟国の技術力や市場と協調しながら発展させていくことが重要だ。ＡＩは囲い込むものではなく、ともに育てるものである。

第二に、ＡＩモデルを評価する能力を持つことである。どのモデルが本当に必要なのか。どの程度の性能差があり、どのようなリスクがあるのか。そうした判断を外国の企業や政府に委ねることはできない。

第三に、複数モデルを使いこなす能力の保有だ。特定企業に依存するのではなく、複数のＡＩモデルを評価し、選択し、組み合わせる。こうした統合能力が競争力になる。

これは安全保障でいう抑止力の発想でもある。単一モデルではなく、複数モデルを組み合わせて利用することは、サプライチェーン（供給網）を分散し、単一の供給源に依存しないことと同義だ。ＡＩモデルへのアクセスを止めても意味がないと相手に理解させ、アクセス競争そのものを無意味にしていく必要がある。

日本が持つべき「ＡＩ主権」とは何か。それは国産モデルを持つことだけではない。自国のデータと複数のＡＩを結びつけ、知識を生み出し、意思決定につなげる能力も持つことだ。

特定のモデルやサービスへの過度な依存を避け、自国のデータを自ら分析しなければ、主権的な意思決定は成り立たない。例えば、日本が収集した防衛情報の解析を他国に依存すれば、日本が取る行動も他国の判断に依存することになる。

ＡＩ主権とは、日本版チャットＧＰＴを追い求めることではない。多様なモデルへのアクセスを維持し、そして何より、自ら知識を生み出し、自ら判断する力を持つことである。

いとう・れん ２００１年東大法卒、外務省入省。ワシントン勤務や日米安全保障、日欧州連合（ＥＵ）経済連携協定の交渉に従事。日米首脳会談の通訳も務めた。フリーマーケットアプリ大手・メルカリの役員を経て、２３年に米グーグル出身のライオン・ジョーンズ氏やデビッド・ハ氏とサカナＡＩを共同で創業した。４８歳。