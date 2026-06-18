AIに作らせた資料が“ちっとも頭に入らない”のはなぜ？米名門大学がAIを「原則禁止」にした本質
シアトルの職場では、AIを使わない日がほぼなくなりました。朝イチで開くメッセージアプリには、AIが秒速でまとめた会議サマリー。企画書の初稿はAIが叩き台を作り、メールの文面も「ちょっとAIに整えてもらった」ものが行き交う。
しかし、文章はどれも非の打ち所がないほど整っているのに、読んでいてちっとも頭に入ってこない。送り主の顔が見えないというか、熱量がミリも伝わってこない資料が、なんとなく増えています。読み終わったあとに、その人と会話した気がしない。そんな文章です。
もちろんAIを使うこと自体は悪いことではありません。ぼくだって毎日使っています。でも最近、「便利になった」と感じる回数と同じくらい、「自分たちは本当に考えているんだろうか」と感じる瞬間が増えました。
「AIを使いこなせる人が生き残る」という話は、この数年でほぼコンセンサスになりました。でも、AIを使えば使うほど仕事が良くなっているかというと、どうもそんな実感がない。そんな違和感を抱いていたころ、AIの聖地・サンフランシスコ湾岸にある名門大学が、この流れに真っ向から冷や水を浴びせました。
◆■バークレーが下した「原則禁止」という決断
カリフォルニア大学バークレー校のロースクールは、2026年の夏学期から、単位取得に関わるあらゆる課題と試験におけるAIの使用を原則禁止にしました。授業によっては教員の判断で例外を認めることもできますが、デフォルトは「禁止」です。
禁止の範囲が、なかなか徹底しています。アイデアの構想、アウトライン作成、下書き、修正、翻訳、文法チェック。AIが介在できる余地を、ほぼすべて塞いだ格好です。試験中はいかなる目的でもAI使用は認められません。
ポリシーを策定したHoofnagle教授は、その意図をこう語っています。「学生がAIのアイデアを再パッケージするだけでなく、自分自身の判断力を使う方法を教えるのが目標だ」と。そして、バークレー自身がポリシーの中でこう明言しました。「思考することは、良い弁護士であることの必要条件（sine qua non）だ」と。
ここで少し注目してほしいのは、この言い方です。「思考力があれば良い弁護士になれる」ではなく、「思考力なしには良い弁護士にはなれない」。この言葉が意味するのは、AIを使う能力の話ではありません。AIを使いこなすための前提条件の話です。
なお、バークレーはけっしてAIを敵視している大学ではありません。同校はAI専門の法学修士プログラムを持っており、AI時代の法曹育成を積極的に研究している機関でもあります。バークレー自身もFAQで「AIを禁止するのか？ いいえ」と明言しています。
◆■「AIを使い続けた脳」に何が起きるか
当然ながら、アメリカ国内でもこの決定への反応は賛否が割れています。
法曹テクノロジー専門家のBob Ambrogi氏は批判的です。「批判的思考とAIスキルは同時に教えられるはずで、3年間まるごとの一律禁止は広すぎる」と指摘し、「2025年時点のAIを想定して設計されたポリシーは、技術の進化とともに機能しなくなる」とも述べています。
一方、バークレーの決定とは別に、こうした問題意識を裏付けるような研究結果も出ています。
MITメディアラボが2025年に発表した研究では、MIT・ハーバードなどボストン圏の学生を「AIを使って文章を書くグループ」と「自分の頭だけで書くグループ」に分けて脳波を計測しました。AIを使い続けたグループほど脳の活動が弱く、文章も平板で、書いた内容を自分で思い出せないという結果が出ました。さらに、AIを取り上げて「今度は自分で書いてください」と指示しても、脳がなかなか自力で動くモードに戻れなかったといいます。
しかし、文章はどれも非の打ち所がないほど整っているのに、読んでいてちっとも頭に入ってこない。送り主の顔が見えないというか、熱量がミリも伝わってこない資料が、なんとなく増えています。読み終わったあとに、その人と会話した気がしない。そんな文章です。
「AIを使いこなせる人が生き残る」という話は、この数年でほぼコンセンサスになりました。でも、AIを使えば使うほど仕事が良くなっているかというと、どうもそんな実感がない。そんな違和感を抱いていたころ、AIの聖地・サンフランシスコ湾岸にある名門大学が、この流れに真っ向から冷や水を浴びせました。
◆■バークレーが下した「原則禁止」という決断
カリフォルニア大学バークレー校のロースクールは、2026年の夏学期から、単位取得に関わるあらゆる課題と試験におけるAIの使用を原則禁止にしました。授業によっては教員の判断で例外を認めることもできますが、デフォルトは「禁止」です。
禁止の範囲が、なかなか徹底しています。アイデアの構想、アウトライン作成、下書き、修正、翻訳、文法チェック。AIが介在できる余地を、ほぼすべて塞いだ格好です。試験中はいかなる目的でもAI使用は認められません。
ポリシーを策定したHoofnagle教授は、その意図をこう語っています。「学生がAIのアイデアを再パッケージするだけでなく、自分自身の判断力を使う方法を教えるのが目標だ」と。そして、バークレー自身がポリシーの中でこう明言しました。「思考することは、良い弁護士であることの必要条件（sine qua non）だ」と。
ここで少し注目してほしいのは、この言い方です。「思考力があれば良い弁護士になれる」ではなく、「思考力なしには良い弁護士にはなれない」。この言葉が意味するのは、AIを使う能力の話ではありません。AIを使いこなすための前提条件の話です。
なお、バークレーはけっしてAIを敵視している大学ではありません。同校はAI専門の法学修士プログラムを持っており、AI時代の法曹育成を積極的に研究している機関でもあります。バークレー自身もFAQで「AIを禁止するのか？ いいえ」と明言しています。
◆■「AIを使い続けた脳」に何が起きるか
当然ながら、アメリカ国内でもこの決定への反応は賛否が割れています。
法曹テクノロジー専門家のBob Ambrogi氏は批判的です。「批判的思考とAIスキルは同時に教えられるはずで、3年間まるごとの一律禁止は広すぎる」と指摘し、「2025年時点のAIを想定して設計されたポリシーは、技術の進化とともに機能しなくなる」とも述べています。
一方、バークレーの決定とは別に、こうした問題意識を裏付けるような研究結果も出ています。
MITメディアラボが2025年に発表した研究では、MIT・ハーバードなどボストン圏の学生を「AIを使って文章を書くグループ」と「自分の頭だけで書くグループ」に分けて脳波を計測しました。AIを使い続けたグループほど脳の活動が弱く、文章も平板で、書いた内容を自分で思い出せないという結果が出ました。さらに、AIを取り上げて「今度は自分で書いてください」と指示しても、脳がなかなか自力で動くモードに戻れなかったといいます。