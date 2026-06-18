俳優の吉沢亮が、開始15分でゲームをクリアし即帰宅。まさかの事態に共演者が困惑するシーンがあった。

【映像】無表情のまま颯爽と帰宅する様子

6月16日、テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が放送された。この日はMCを務めるかまいたちの濱家隆一、山内健司のほか、ゲストとして俳優の吉沢亮、松岡茉優、中谷(マユリカ) 、田渕章裕(ちょんまげラーメン)が登場した。

番組では、全員で同じ競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場で帰宅できる、大好評企画「達成したら即帰宅するねん」を実施した。前回、2競技目で早々に帰宅した吉沢亮は、自信のほどを問われて「今回は1番手で帰ろうかな」と宣言。濱家をはじめとした出演者らは「こんなこと許したらアカン」「シャレになりませんよ」と大騒ぎした。

最初の競技は「コールした番号にカップインできたら即帰宅」。8m先にある1〜3番の穴を指定し、そこにカップインできたら即帰宅となるゲームだ。

吉沢→松岡→田淵→中谷→濱家→山内の順にチャレンジするが、1巡目は全員失敗。トップバッターだった吉沢は、後に続くメンバーの様子をみてコツを掴んだ様子で、「なんかいけそうな気がする」とポツリ。

迎えた2巡目で、吉沢は3番を狙うと、ボールが穴の縁をくるりと回るギリギリのショットを見せる。惜しくも外れて本人は派手に悔しがるも、一同は「あかん帰ってまう」「あぶない」と大慌てだった。

2巡目もそのまま誰も的を捉えることはできず、3巡目に突入。ゲームが難航する中、吉沢は1番を宣言。「もう入れて帰りたいですね」と言う吉沢に、濱家は「ご予定を入れてないですか？ 今日は」と尋ねると「今日、このあと歌のレッスンがあるんで。だからちょっと早めに帰って、ちょっとゆっくりしときたいなって」と真面目な顔で答えた

そして「よし、いきます」と、吉沢が流れるようなスイングでボールを打つ。ボールは綺麗に転がり、一切ブレることなく真っ直ぐ進み、メンバーらが「あ、ある、ある」「うわ、危な」と行く先を見守るなか、1番の穴に見事カップインした。

カップインした瞬間、吉沢は喜びをひた隠すように無表情を決め込み、帰宅の準備をはじめる。そして、バッグを持つと「お疲れさまでした！ありがとうございました」とメンバーらに頭を下げ、シーンと静まり返ったスタジオをクールに立ち去ろうとするが、口元はニヤニヤが隠せない。

さらにスタッフの間を通り、頭を下げながらスマートに退場しようとする吉沢だが、出口を間違えて反対方向へ促される様子も。

残されたメンバーは、頭を抱えて苦笑いをしたり口をアングリ開けたまま呆然。吉沢の姿が見えなくなり、無言で耐えていた濱家が「だからこれ、アカンって！」と力いっぱい吐き出すと、スタジオは大爆笑。笑いを堪えていた田淵も「マジで、あの人何？ ホントに」と声をあげ、中谷も手を叩いて「ほんとすごいな」と大笑い。

出口を間違えるという痛恨ミスも「今回も帰る方向間違えてた。奥の機材のほうに」「キマらんなあ」「可愛げもみせて帰りはった」と大ウケ。

開始15分という超速で帰宅したことを知らされると、濱家は「今回も吉沢さんが早めに帰宅されました」と諦めたように説明。山内は「早いって！ もう！まだLINEの交換もできてない！」と不満を漏らし、「今から行きたい」というと、「ダメ、成功せな。もういないです」と濱家に窘められた。

（かまいガチ）