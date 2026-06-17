現在、モデル・タレント活動を控え、農業に取り組んでいることを公表しているローラ。6月11日、YouTubeチャンネル『TEDxTalks』が更新され、彼女のスピーチが公開されると、その内容に注目が集まった。

「私は日本でモデルとテレビのお仕事をたくさんした後、今は日本の伝統文化を支えながら、新潟の山奥で農業することに夢中になっています」

こう報告したローラ。映像では、芸能活動が中心だったころのような華やかなイメージが変化、薄化粧でも健在な美しさが垣間見えた。だがスピーチでは、その後は次から次へとショッキングな告白が続く。

ローラは16歳のときに渋谷でスカウトされ、その後モデルを中心に芸能活動を始める。20歳になるとテレビの仕事も増え始めたという。「テレビの撮影もすっごい楽しくて」と語るも、「ある日突然、朝起きた時にワクワクしなかったのです」と、心身に変化が見え始めた。

そして、ついには自然に笑うことができなくなっていったという。大手広告代理店関係者が語る。

「ローラさんといえば、多いときは年間出演番組が200本を超え、“バラエティの女王”と呼ばれたほどでした。美しくも飾らず、不思議なキャラからCM本数は15本にも及んでいました。テレビを点ければ、『必ず一日に何回かは彼女に出会える』と言われたほど。

ただ、2015年に突如日本を去り、生活拠点を米・ロサンゼルスに移していたのです。この時点では多忙過ぎた生活に休養を入れるという理由での渡米だと思っていたのですが……」

多忙過ぎる日常は、徐々にローラの心を蝕んでいったようだ。動画のなかで、ローラはこう語った。

「夜はどんどん眠れなくなり、毎日、強い睡眠薬を飲まないと眠れない状態になり、モデルとして“食べたら太る”という変な先入観で、食べても吐いてしまうをずっと繰り返す拒食症にもなり、そして歯医者に行くと、夜中の強いストレスの歯ぎしりで、歯にいっぱいヒビが入ってしまってて、『このままだと割れてしまって危ない』ということで、上の歯をほとんど取ってしまいました」

その後、人と接することを恐れるようになり、パニック障害に陥ったことが、アメリカ行きを決断するきっかけとなったという。アメリカでも気力がわかず、「私は今、うつ病になってるんだということが分かりました」と告白した。

人気絶頂機の辛さを赤裸々に明かしたローラの勇気に、Xでは、

《めちゃくちゃ聴き入ってしまった。ローラがパニック障がいやうつ病を患っていたのは知らなかった。自然の中で自分を取り戻す。素敵なお話でした》

《うつ病、パニック障害、両親の離婚、父の再婚、言葉が通じない日本での生活、いろいろ経験してきたローラ。誰のことも悪く言わない姿勢に感動した》

と、彼女を応援する投稿が多く寄せられている。

現在は心境の変化などもあり、のびのびとした生活を送っているようだ。日本でこの動画が話題となっていた14日、Instagramを更新し、バンコクの高級ホテルでバカンスを楽しんでいる様子を投稿している。水着を着てプールサイドでのんびりとしている様子からは、ローラが精神的な苦しみから解放された様子がうかがえる。

苦境を経て、自由に生きる彼女の様子に、多くのファンが勇気づけられたようだ。