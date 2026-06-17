開幕4連勝の女子日本代表がVNL予選第2週のメンバーを発表！ 秋本美空らが選出
日本バレーボール協会は17日（水）、ネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週のフィリピンラウンドに出場する女子日本代表メンバーを発表した。
フェルハト・アクバシュ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。カナダで行われた予選ラウンド第1週は4連勝と好スタートを切った。
セルビア代表、チェコ代表、ドミニカ共和国代表、イタリア代表と対戦するフィリピンラウンドに向けて、アクバシュ監督はメンバーを一部変更。アウトサイドヒッターの秋本美空、ミドルブロッカーの井上未唯奈、リベロの西崎愛菜を登録した。
フィリピンラウンドのメンバーに選ばれているのは16名。そのうち栄絵里香と山口真季はリザーブとして選出されており、試合前日までに申請が認められればメンバーの入れ替えが可能だ。
フィリピンラウンド初戦のセルビア戦は17日21時に試合開始予定だ。
▼女子日本代表 VNL2026予選第1週メンバー（カッコ内は所属チーム）
■セッター
関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
■アウトサイドヒッター
和田由紀子（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
石川真佑（エジザージュバシュ／トルコ）
佐藤淑乃（ミラノ／イタリア）
鴫原ひなた（クインシーズ刈谷）
北窓絢音（SAGA久光スプリングス）
秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）
■ミドルブロッカー
荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
島村春世（日本バレーボール協会）
山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
井上未唯奈（SAGA久光スプリングス）
■リベロ
福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）
西崎愛菜（大阪マーヴェラス）
※リザーブ
栄絵里香（SAGA久光スプリングス）
山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）