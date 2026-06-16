6月15日、8日から放送がスタートした新たなバラエティ番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）の2回目が放送された。放送がスタートして早々、番組内で繰り広げられる男性側の持論を巡って、賛否がわかれている。

「同番組は、『女性の前では絶対に言えない、男だけの本音会議』をテーマにした、男性のデトックスバラエティという位置付けです。霜降り明星のせいやさんを筆頭に、男性著名人と女性著名人がそれぞれ数名参加。テーブルを囲み対談する中で、女性陣の発言や言動で気になったものに男性陣が物申していくという内容になっています」（芸能記者）

15日には2回目の放送がオンエア。しかし今回は、男性陣から下ネタが連発され、嫌悪感を抱く視聴者が続出したと前出の記者は続けた。

「同日の女性ゲストには、胸元が大きく開いた女性が着席。それを見たせいやさんは、『あからさまに出してくる女子、褒めてよくない？』と胸元を強調している女性に対しての戸惑いを明かしつつ、持論を展開しました。続けて、『（胸元の）形が綺麗ですねとかほんまは言いたい』と発言。すぐに『けど気持ち悪いじゃないっすか？』と釈明したものの本音がチラ見えし、男性陣に笑いが広がっていました。

第1回目の放送では、漫画好きという女性が、有名な漫画のキャラクターの名前を思い出せず男性陣がツッコミ。女性の漫画好きは信用できないというテーマから派生し、『女子は漫画が読めない』と男性陣の持論を展開しました。タイトルにもある通り、一部の女性からは異議を唱えたくなるような内容が放送されています。そもそも、番組の演出とはいえ、こうした発言の責任を負わされてしまうのは出演者ですからね」

放送直後のXには、番組内で続く過激な発言に、番組側が“炎上商法”を狙ったと疑念を抱く声も上がっていたのだ。

《男側はこれみてて面白いのか教えてほしい》

《なんでいかにも炎上しそうなの作っちゃうかな？炎上狙い？》

話題になればいい、という考えなのだろうかーー。