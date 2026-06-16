4児の父・織田信成「初フライパン使わない弁当」公開「色々工夫しててすごい」「忙しい朝に助かる」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「メンチカツに焼きそばまであって豪華」初めてフライパン使わなかった弁当
織田は、2人分の弁当が並んだ写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、ソースがかかったチーズインメンチカツ、焼きそば、「◆に軽くマヨ付け」（◆はブロッコリーの絵文字）とマヨネーズをほんのりと塗ったブロッコリー、「昨日の残りの焼豚」などが丁寧に盛り付けられたボリューム満点の弁当を披露し、「初フライパン使わない弁当」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリューミーで満足度高そう」「めちゃくちゃ美味しそう」「メンチカツに焼きそばまであって豪華」「忙しい朝に助かる」「色々工夫しててすごい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「メンチカツに焼きそばまであって豪華」初めてフライパン使わなかった弁当
◆織田信成、フライパン使わずに作った弁当披露
織田は、2人分の弁当が並んだ写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、ソースがかかったチーズインメンチカツ、焼きそば、「◆に軽くマヨ付け」（◆はブロッコリーの絵文字）とマヨネーズをほんのりと塗ったブロッコリー、「昨日の残りの焼豚」などが丁寧に盛り付けられたボリューム満点の弁当を披露し、「初フライパン使わない弁当」とつづっている。
◆織田信成の投稿に「色々工夫しててすごい」の声
この投稿に、ファンからは「ボリューミーで満足度高そう」「めちゃくちゃ美味しそう」「メンチカツに焼きそばまであって豪華」「忙しい朝に助かる」「色々工夫しててすごい」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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